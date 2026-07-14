צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקניים מנתב"ג, החלטה שעלולה לגרום לשיבושים משמעותיים בפעילות נמל התעופה כבר בשבועות הקרובים.

ברשות שדות התעופה מזהירים כי אם המטוסים לא יפונו בהתאם למתווה שסוכם, החל מ-23 ביולי צפוי מחסור חמור בעמדות חניה למטוסי נוסעים, שיוביל לביטול של כעשר טיסות ביום ולפגיעה בכ-50 אלף כרטיסי טיסה עד סוף החודש.

במכתב דחוף ששיגר מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, למנכ"ל משרד התחבורה, נכתב כי למרות המתווה שסוכם לפינוי המטוסים, עד כה הם לא הועברו מנתב"ג. יתרה מכך, בשטח הנמל הוצבו ארבעה מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים, מה שמחריף את מצוקת עמדות החניה.

לדברי קדמי, אם פינוי המטוסים לא יתחדש באופן מיידי, החל מ-23 ביולי צפוי מחסור משמעותי בעמדות החניה למטוסי נוסעים. מצב זה, לדבריו, יחייב את רשות שדות התעופה לבטל כעשר טיסות מדי יום.

ברשות שדות התעופה מעריכים כי המשמעות עלולה להיות ביטולם של כ-50 אלף כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי, לצד פגיעה בנוסעים, בחברות התעופה, בפעילות המשק ובמעמדו של נתב"ג כנמל תעופה בינלאומי.

בפנייתו קרא מנכ"ל הרשות לפעול בדחיפות ליישום המתווה שסוכם ולהשלים את פינוי המטוסים, והזהיר כי אם עמדות החניה לא ישוחררו לטובת התעופה האזרחית, לא יהיה מנוס מצעדים תפעוליים משמעותיים, ובהם ביטול טיסות.

כבר בסוף חודש מאי התריעה שרת התחבורה מירי רגב בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני השלכות הצבת מטוסי התדלוק בנתב"ג.

במכתבה טענה כי תפיסת עמדות החניה מצמצמת באופן משמעותי את קיבולת הנמל ופוגעת בפעילות התעופה, והציעה להעביר את המטוסים לבסיסי חיל האוויר, שלדבריה מסוגלים לקלוט אותם מבלי לפגוע בפעילות המבצעית.