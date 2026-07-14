הביצוע של תאיר עמרם שמואל רשת 13

תאיר עמרם שמואל, בת 22 ממושב בקוע, פתחה את ערב האודישנים של "הכוכב הבא" עם אחד הביצועים הבולטים של הערב.

היא בחרה לבצע את השיר "כאב של לוחמים" של עידן עמדי, ובמהלך השיר שילבה גם קטע בשפה הערבית, שהעניק לביצוע גוון ייחודי והוסיף לו עוצמה.

עמרם שמואל, שגדלה במשפחה דתית ושירתה בלהקה הצבאית של מג"ב, סיפרה כי המוזיקה היא מרכז חייה וכי היא רואה בה את ייעודה.

הרגע המרגש ביותר נרשם אצל עידן רייכל, שלא הצליח לעצור את הדמעות במהלך הביצוע. במהלך השיר הסתובבו כל ארבעת השופטים, שהרעיפו מחמאות על הביצוע.

בסיום האודישן בחרה תאיר להצטרף לנבחרת של עדן בן זקן, שתלווה אותה בשלבים הבאים של התחרות, בדרך להגשים את חלומה להשתלב בעולם המוזיקה המקצועי.

עוד לפני שעלתה לבמה, סיפרה עמרם שמואל על ההתמודדות שלה כאישה דתייה שבוחרת לעסוק במוזיקה. "יש ביקורת, מגיבים לי 'את בת של מלך, איך את שרה?'. זה לא מכבד ולא מכובד. אלה אנשים שחושבים שהם השליחים של הקדוש ברוך הוא", אמרה.

לדבריה, "אני, יש לי את הדיבור הישיר שלי עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא סתם הביא לי מתנה. הוא נתן לי את הקול שלי. זה הכוח שלך, ואת צריכה להעיר עם הקול שלך. וזה מה שאני עושה".

עמרם שמואל הוסיפה כי מבחינתה אין סתירה בין אמונתה לבין בחירתה לשיר. "אישה כן יכולה לשיר. בגלל זה גם התגייסתי, והחלטתי שאני רוצה להיות לוחמת מג"ב. תכננתי מג"ב, יצא להקה צבאית", אמרה.