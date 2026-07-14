הממשלה אישרה היום (שלישי) את הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב להנציח את השר וסגן ראש הממשלה לשעבר דוד לוי ז"ל, באמצעות קריאת כביש 443 על שמו.

על פי ההחלטה, קטע הכביש שבין מחלף בן שמן לצומת ביתוניא-גבעת זאב ייקרא מעתה "דרך הלווים ע"ש השר דוד לוי ז"ל".

לצד הנצחת שמו של לוי, נקבע כי הכביש יישא גם את השם "דרך הלווים", בזיקה ההיסטורית של האזור לשבט לוי ולכהנים, וכן לאזור מודיעין המזוהה עם משפחת החשמונאים.

כביש 443 נחשב לאחד מצירי התנועה המרכזיים בישראל ומחבר בין ירושלים, מודיעין, יהודה ושומרון, השפלה ומרכז הארץ. מדי יום עושים בו שימוש מאות אלפי נהגים.

בהתאם להחלטת הממשלה, משרד התחבורה, בשיתוף משרד הביטחון, יפעל לעדכון השילוט לאורך הכביש, בעוד שמזכירות הממשלה תפעל לפרסום השם החדש ברשומות.

נתניהו אמר כי דוד לוי "היה משרת ציבור מסור שתרם רבות למדינת ישראל", וציין כי הנצחתו על הדרך המחברת בין ירושלים למרכז הארץ מסמלת את פועלו למען אחדות העם, הפריפריה והחברה הישראלית.

רגב הוסיפה כי "דוד לוי ז"ל היה ממנהיגיה הבולטים של מדינת ישראל, שפעל לאורך כל חייו למען אחדות העם, קידום הפריפריה וצדק חברתי. קריאת אחד מצירי התחבורה המרכזיים בישראל על שמו היא הוקרה ראויה לאדם שהקדיש את חייו לשירות המדינה והחברה הישראלית, ותבטיח כי מורשתו תמשיך ללוות את הדורות הבאים".