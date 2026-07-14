בכולל הדיינות בישיבת בית אל נערך אתמול כנס מיוחד תחת הכותרת "ציון במשפט תיפדה" - לציון השבת הסמכות לבתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהסכמה, ולחיזוק משפט התורה במדינת ישראל.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס להזדמנות של בתי הדין. "יש לנו אתגר והזדמנות - לעזור לעם ישראל לעקוב אחרי החוט - שמוביל משדה הקרב אל בית המדרש. עם ישראל מבין ויודע שתעצומות הנפש שהוא רואה של כוחותינו שמשלבים ספרא וסייפא גדלה בחממות שמחנכות לתורה שלוקחת אחריות בכל מרחבי העשייה של עם ישראל. יש הזדמנות לתת לעם ישראל לטעום, מתוך בחירה חופשית, מהצדק שיש בדין תורה".

הוא ציין כי לדעתו "במערכת המשפט יש ניתוק מוחלט מהבנה של מורכבות חיים. המערכת רקובה לחלוטין".

לדבריו "מול הסחבת, עינוי הדין, ניתן לראות מערכת שפוסקת ביושר, ביעילות ובשקיפות. זו אחריות ענקית שיש על בתי הדין והדיינים".

"ככל שיותר אנשים ייכנסו בשערי בתי הדין הרבניים ויקבלו צדק - יותר אנשים יעדיפו את משפט התורה. שום דבר לא ילך בכפייה, אנחנו לא מאמינים בזה, וגם התורה לא מאמינה בזה, סיכם סמוטריץ'.