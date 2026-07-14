השניות שלפני התקיפה מתוך שידור העירייה

שוטרי תחנת יבנה ממחוז מרכז עצרו תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, החשוד כי תקף בכיר בעיריית יבנה במהלך ישיבת מועצת העיר.

לפי הודעת המשטרה, החשוד נעצר במקום האירוע על ידי השוטרים שהוזעקו למקום ובסיום חקירתו הוא נכלא.

מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי החשוד הגיע לישיבת מועצת העיר והפריע למהלכה התקין של הישיבה. לאחר שהתבקש לחדול ממעשיו ולהפסיק את ההפרעה, הוא תקף על פי החשד את הבכיר בעירייה שנכח באולם באותו הזמן.

כתוצאה מהתקיפה הפיזית נפצע הבכיר בעירייה באורח קל בפניו. השוטרים שהוזעקו לזירה איתרו במהירות את החשוד במעשה, ביצעו בירור ראשוני של נסיבות המקרה ועצרו אותו להמשך חקירה בתחנת המשטרה המקומית.

במשטרה מסרו כי היום יבקשו החוקרים מבית המשפט להאריך את מעצרו של החשוד, בהתאם לצורכי החקירה ולממצאים שנאספו.

עוד נמסר מהמשטרה כי שוטרי מחוז מרכז ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל גילוי של אלימות, במטרה לשמור על ביטחון האזרחים, שלומם והסדר הציבורי.