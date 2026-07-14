סגן אלוף (במיל') א', מפקד גדוד 7015, מתארח באולפן ערוץ 7 אחרי שישה סבבים ארוכים של מילואים מאז השבעה באוקטובר.

הוא מספר על המחיר האישי והמשפחתי הכבד, על הרגעים המטלטלים ברצועה, ועל סגירות המעגל המרגשות שמחזיקות את הלוחמים שלו בחזית.

הוא מתאר בשיחה את המשקל הזה אינו תיאורטי בלבד; הוא מורכב מחיי אדם, מניהול שישה סבבי לחימה אינטנסיביים מאז פרוץ הקרבות, ומאינספור ימים ולילות הרחק מהבית, מהאישה ומארבעת הילדים. הוא מתפקד ביומיום כעובד במשרד ראש הממשלה, אך בחודשים הארוכים שחלפו מאז שבעה באוקטובר, הגבולות בין האזרחות לצבא היטשטשו כמעט לחלוטין. בשיחה פתוחה, כשהוא מקפיד להסתיר את פניו מטעמי ביטחון מידע כמתחייב מהנחיות צה"ל, מספר א' על

עבור א', הפיקוד על הגדוד במלחמה הנוכחית הוא גולת הכותרת של שליחות חיים ארוכה שהחלה עוד בילדותו, כאשר עלה לישראל מבלרוס בגיל 12.

המפגש שלו עם החברה הישראלית עיצב את תפיסת עולמו הציונית ואת השאיפה שלו לתרום לביטחון המדינה בכל מחיר. "מי שעולה מבין את המשמעות, מה זה להיות במדינה שלך, שאתה חלק מהחברה הזאת ולא זר. שאתה יכול להרגיש חופשי, לדבר חופשי. ואני חושב שזה השפיע עליי מאוד לאורך כל החיים. היה לי מאוד חשוב לעשות תפקיד משמעותי בצבא, להיות לוחם, מפקד, וגם להעביר את הדבר הזה הלאה לילדים שלי".

כיום, כשהוא מפקד על מאות לוחמים, תחושת האחריות הזו מקבלת מימד נוסף. "להיות מג"ד במלחמה הכי ארוכה, נכון להיום, של מדינת ישראל זו גאווה, המון אחריות והדבר הכי משמעותי בחיים".

ההשפעה על העורף המשפחתי והאזרחי היא נקודה כואבת שא' אינו מתעלם ממנה. המחירים האישיים, ההיעדרויות הממושכות מגידול הילדים והפגיעה המצטברת בקריירה האזרחית הם נחלתם של כלל אנשי המילואים, ובפרט של מפקדי הגדודים שנדרשים לנהל את יחידותיהם, גם בתקופות שבין סבב גיוס אחד למשנהו. "יש לי אישה וארבעה ילדים. העול היום-יומי נופל על כתפי אשתי. זה לוקח הרבה מאוד קשב מהבית, מהמשפחה, וגם ממקום העבודה. מצד אחד זה גורם לפספס הרבה דברים של הילדים וזה כואב ומצד שני - זה צו השעה וכולם מבינים את זה".

לצד הכאב על נפילת חבר לגדוד בימים האחרונים של הלחימה העצימה בעזה, חוו לוחמי הגדוד גם רגעים עוצמתיים של סגירת מעגל. אחד האירועים המרגשים ביותר עבור לוחמי הגדוד נקשר בצוות של סגן הדר גולדין ז"ל, שנפל ונחטף במהלך מבצע "צוק איתן" בשנת 2014.

לוחמי הצוות שלו, המשרתים כיום במילואים תחת פיקודו של א' בגדוד 7015, זכו להיות שותפים פעילים במבצעי החזרת חללי צה"ל מהרצועה במהלך הלחימה הנוכחית. "זה סיפור מאוד מורכב שהתחיל בצוק איתן, שכולם היו עדיין בשירות הסדיר. עכשיו במילואים הם נמצאים אצלי בגדוד. האירוע הזה היה מאוד טראומטי עבור אותם החיילים שזכו להיות חלק מסגירת המעגל. זה משהו שהיה נחשב בלתי אפשרי ופשוט הסתדר איכשהו".

המפגש עם המראות הקשים בעוטף עזה מיד לאחר השבעה באוקטובר הותיר חותם בל יימחה בנפשו של המג"ד. א' משחזר את הרגעים הראשונים שבהם קפצו לוחמיו לימ"חים ללא קבלת צו גיוס רשמי. "לא הבנו בהתחלה את גודל האירוע, למרות שרצנו וביקשנו משימות והיינו חלק. גם כשאתה מבין שזה משהו שהוא בלתי נתפס במלים".

המפגש המזעזע הזה עם המציאות בעוטף חולל לדבריו שינוי עמוק בהבנת האיום המונח לפתחה של מדינת ישראל. "הרבה אנשים התחילו להטיל ספק בהרבה מאוד דברים שהם שהם היו בטוחים בהם בעבר. למדנו בדרך מזעזעת וקשה שהאויב נמצא כאן ועלינו להיות הכי מוכנים וחזקים ולסמוך אך ורק על עצמנו. זה המסר שאני מעביר לאנשים שלי".

א' מתאר בגאווה את ההרכב האנושי הייחודי של גדוד 7015 - פסיפס ישראלי המאחד קצוות מנוגדים בחברה תחת משימה אחת משותפת, תוך נטרול מוחלט של מחלוקות פוליטיות.

למרות השחיקה הטבעית והעייפות המצטברת בקרב הלוחמים ובני משפחותיהם בבית, א' נותר נפעם בכל פעם מחדש משיעורי ההתייצבות הגבוהים ומרוח הלחימה הבלתי נלאית של פקודיו.