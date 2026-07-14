ח"כ יצחק פינדרוס מיהדות התורה התייחס בראיון לערוץ 7 לסערה סביב חוק יסוד: לימוד תורה, שעבר אמש במליאת הכנסת. לדבריו, המדינה צריכה להכיר בערך לימוד התורה ולעגן אותו בחוק, על רקע מה שהגדיר כפגיעה במעמדם של לומדי התורה.

פינדרוס מתח ביקורת על מערכת המשפט ועל ארגונים פלורליסטיים, שלדבריו, "מכרסמים במעמד לומדי התורה במדינת ישראל". עוד אמר כי ניתן להתווכח על היקף ההסדרים והפרטים, אך הוסיף, "לא לקבל את הערך היסוד של לימוד תורה זאת זנות".

בהתייחסו לטענה כי במשך עשרות שנים לא היה צורך בחוק מסוג זה, השיב כי ההתפתחויות האחרונות מחייבות חקיקה. לדבריו, כאשר גורמים שונים פועלים נגד מעמד לומדי התורה, אין מקום להתפלא על קידום החוק.

על האפשרות שגם חוק שיפסיק את מעצרי בחורי הישיבות יעבור אמר פינדרוס, "חד משמעי, בעזרת השם, בשעות הקרובות זה יעבור". הוא הוסיף כי אין מדינה בעולם שמשנה תרבות באמצעות מעצרים או הליכים פליליים.

בהמשך דחה את ההשוואה בין קידום החקיקה לבין הפגיעה בחיילי המילואים, ואמר כי מדובר ב"קשקוש מוחלט". לדבריו, הוא מכבד את מי שחולקים עליו, אך ביקש כי יכבדו גם את תפיסת עולמו, שלפיה עולם הישיבות הוא הערך החשוב ביותר.

בסיום הראיון התייחס פינדרוס לאפשרות של מערכת בחירות ולהרכב הממשלה הבאה. הוא אמר כי המאבק למען עולם הישיבות מלווה את העם היהודי במשך דורות, והוסיף כי גם אם תקום ממשלה אחרת, המאבק על קיומן של הישיבות יימשך.