סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי, התייחס לכינוס ועדת החוקה של הליכוד, לשיריוני ראש הממשלה ולחקיקה שמגיעה לעתירות בבג"ץ. לדבריו, הוא מעדיף לקיים פריימריז ומאמין כי יזכה שוב באמון המתפקדים.

ואטורי אמר כי בקשת ראש הממשלה לשמונה שיריונים אמנם אינה קטנה, אך הוסיף כי "עם זה נסתדר ואנחנו נצליח". הוא ציין כי הוא מעדיף פריימריז משום שלדבריו, "המצביעים ראו את העבודה שעשינו", והביע ביטחון כי ינצח בהתמודדות.

בהתייחס לדיווחים שלפיהם חברי כנסת התבקשו שלא להתמודד בפריימריז, אמר ואטורי כי לא קיבל פנייה כזו. לדבריו, "דווקא אני מקבל חיזוקים מהלשכה... אומרים, 'אתה בין אלה שבאמת היית נאמן ארבע שנים'". הוא הוסיף כי הדיונים סביב הפריימריז אינם פוגעים בדמוקרטיה בליכוד, אלא מבטאים את אופייה כמפלגה המקיימת בחירות פנימיות.

בנוגע לשיריוני ראש הממשלה, אמר ואטורי כי אינו מבקש להתייחס לשמות, אך ציין שאם יש מועמדים ראויים, ייתכן שהיו נבחרים גם במסגרת פריימריז. הוא הדגיש כי לאחר סיום ההליך הפנימי, "כולנו רוצים ביחד והולכים לניצחון הגדול בעזרת השם".

בהמשך התייחס לעתירות המוגשות לבג"ץ נגד חוקים שמאשרת הכנסת. "אני מציע להם להוריד את הגלימות ולבוא להתמודד לכנסת, אם רוצים לנהל את המדינה, ויעשו את זה מפה", אמר, והוסיף, "אם עמית חושב שהוא כל כך חזק, שיבוא להתמודד לראשות הממשלה".

בסיום התייחס לשאלת הרכבת הממשלה לאחר הבחירות ואמר כי מבחינתו אין אפשרות שהליכוד יישב תחת מפלגה אחרת. לדבריו, "לא נשב תחת אף אחד, הליכוד ינצח ואנחנו ניקח את המפלגות הימניות".