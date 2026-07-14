דובי פרנסיס מכוון לראשות הממשלה ללא קרדיט

איש ההון סיכון דובי פרנסס הכחיש היום (שלישי) את הדיווחים שלפיהם הוצע לו שריון ברשימת הליכוד, אך רמז כי בעתיד הוא עשוי להיכנס לחיים הפוליטיים - ואף להציב לעצמו יעד שאפתני במיוחד.

במהלך ועידת הנגב 2026, המתקיימת בהיכל התרבות בדימונה בהובלת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הנגב, אמר פרנסס כי הפרסומים בנושא אינם נכונים.

"אתמול התקשרתי לדובר של ראש הממשלה וכעסתי - איך זה יכול להיות שהציעו לי שריון ואני לא יודע על זה. אז התשובה היא לא, לא הוצע לי שריון. ברווז עיתונאי", אמר.

כשנשאל האם היה מסכים לקבל שריון אם היה מוצע לו, השיב בשאלה: "באיזה תפקיד?".

בהמשך התייחס לאפשרות של כניסה לחיים הציבוריים ואמר כי הנושא בהחלט מעניין אותו. "אני חושב שעוד לא סיימתי את השליחות שלי. אני משפיע בצורה דרמטית על ישראל גם מהמקום העסקי, כי חברות ההזנק שאנחנו גם נותנים להם כסף ועוזרים להם לצמוח, הופכות להיות חברת מגדירות קטגוריה שמריצות את הכלכלה הישראלית קדימה".

לדבריו, הוא מחויב תחילה למשקיעים וליזמים שאיתם הוא עובד, אך לאחר שישלים את משימתו בעולם העסקים, ייתכן שיפנה לפוליטיקה: "ברגע שעשיתי את זה, יש הסתברות לא רעה שאני ארוץ לתפקיד פוליטי, ואני אכוון את עיניי לתפקיד ראש הממשלה".