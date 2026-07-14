מחבל בן 16.5 מהכפר נחאלין הודה בחקירת המשטרה כי יצא מביתו במטרה לבצע פיגוע דקירה נגד חייל צה"ל באזור היישוב נווה דניאל בגוש עציון, מתוך רצון למות כשהיד.

הנער נעצר במוצאי השבת האחרונה לאחר שניסה לחדור ליישוב נווה דניאל. הוא נתפס על ידי רבש"ץ היישוב וכוח צה"ל, ובתחילה טען כי הגיע למקום רק כדי למצוא מים לאחר שצמא במהלך ההליכה.

במשטרה מסרו כי במהלך החקירה בתחנת עציון נשבר החשוד והודה כי נשק את ידה של אמו לפני שיצא לדרכו, כשהוא מתכוון לפגוע בחייל ישראלי שיזדמן בדרכו ובכך להביא גם למותו שלו. לדבריו, מטרתו הייתה למות כשהיד.

כחלק מהחקירה הוביל המחבל את החוקרים במסלול שבו צעד מביתו ועד סמוך ליישוב, והצביע על המקום שבו הסתיר את הסכין.

בחיפוש שנערך במקום אותרה סכין מטבח שלקח, על פי החשד, ממטבח ביתו והטמין מתחת לספסל מתכת.

החשוד נכלא, ובמשטרה הודיעו כי בכוונתם לבקש את הארכת מעצרו לצורך המשך החקירה והגשת כתב אישום נגדו.