הממשלה אישרה את הצעת ההחלטה המשותפת של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר הרווחה והביטחון החברתי, חיים כץ, להקמת שבעה מרכזים ייעודיים לנפגעי עבירות מין בגירים ברחבי הארץ.

המרכזים נועדו להעניק לראשונה מעטפת מקצועית כוללת במקום אחד, שתאפשר לנפגעים לקבל ליווי ותמיכה ולהגיש תלונה במשטרת ישראל בסביבה בטוחה, רגישה ומותאמת.

לפי ההחלטה, המרכזים יוקמו בכל אחד ממחוזות המשטרה - צפון, חוף, מרכז, תל אביב, ירושלים, דרום ויהודה ושומרון. הם יופעלו על ידי המשרד לביטחון לאומי באמצעות משטרת ישראל והרשות הלאומית לביטחון קהילתי, בשיתוף משרד הרווחה והביטחון החברתי ובתיאום עם משרדי הבריאות והמשפטים.

המהלך מביא ליישום המלצות ועדת ברלינר, שפורסמו בשנת 2019 ולא קודמו במשך שנים. לפני כשנתיים יזמו השרים בן גביר וכץ הקמת צוות בין־משרדי מקצועי לגיבוש תוכנית יישום, וכעת אושרה התוכנית להקמת המרכזים.

בכל מרכז יפעל צוות רב-מקצועי שיכלול חוקרות וחוקרי עבירות מין שעברו הכשרה ייעודית, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע נוספים. הנפגעים יוכלו לקבל במקום ליווי, ייעוץ, מענה טיפולי ראשוני, הפניה לבדיקות רפואיות ופורנזיות בעת הצורך, סיוע משפטי וליווי לאורך ההליך הפלילי.

על פי נתוני הממשלה, מדי שנה מתקבלות בישראל יותר מ-50 אלף פניות למרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, בעוד שבמשטרת ישראל נפתחים כ-6,500 תיקי עבירות מין בלבד. ההחלטה נועדה להתמודד עם תופעת תת-הדיווח, להנגיש את הליך הגשת התלונה ולחזק את תחושת הביטחון של הנפגעים.

בן גביר אמר כי "במשך שנים נפגעי עבירות מין נאלצו להתמודד לא רק עם הפגיעה הקשה, אלא גם עם מערכת שלא תמיד ידעה לתת להם את המענה הראוי. אנחנו משנים את זה".

לדבריו, המרכזים החדשים יאפשרו לנפגעים לקבל ליווי מקצועי ולהגיש תלונה "בסביבה בטוחה ומכבדת", ובמקביל יחזקו את יכולת המשטרה להגיע לעברייני מין.

חיים כץ מסר כי "נפגעי עבירות מין זקוקים למענה מקצועי, נגיש ורגיש כבר מהרגע הראשון". לדבריו, ריכוז גורמי הטיפול, הליווי והאכיפה תחת קורת גג אחת יסיר חסמים, יחזק את שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים ויאפשר ליותר נפגעים לפנות לקבלת סיוע ולממש את זכויותיהם.

עוד נמסר כי המהלך מהווה המשך לעבודת השדולה למניעת פגיעות מיניות בראשות ח"כ לימור סון הר-מלך, שפעלה לקידום יישום המלצות ועדת ברלינר. סון הר-מלך אמרה כי הקמת המרכזים היא "בשורה גדולה ומהפכה שלא הייתה כמותה במשך עשורים", שתסייע להסרת חסמים בדרך להגשת תלונה ולהרחבת המענה לנפגעות ולנפגעי עבירות מין.