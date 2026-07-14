השרים מתייחסים לאישור התקציב ללא קרדיט

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר לפני כחודש, והדבר הותר היום (שלישי) לפרסום, תקציב בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקלים לטובת הקמת היישובים החדשים ביהודה ושומרון.

ההחלטה התקבלה במסגרת הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק.

התקציב מיועד להקמת שכונות חלוץ בעשרות היישובים שאושרו בהחלטות הקבינט במהלך כהונת הממשלה הנוכחית, לצד פיתוח תשתיות שיאפשרו את תחילת האכלוס במקביל לעבודות הפיתוח הקבועות של היישובים.

לפי ההחלטה, המהלך גובש במשרד ראש הממשלה ויבוצע באמצעות משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות ומשרד הבינוי והשיכון.

בממשלה מציינים כי מדובר בהמשך לשורת החלטות שאושרו בחודשים האחרונים לתקצוב כבישים, תכנון ומרכיבי ביטחון עבור היישובים החדשים.

סמוטריץ' אמר כי המטרה היא לוודא שההחלטות על הקמת היישובים "לא יישארו על הנייר אלא יקרמו עור וגידים ויעלו לשטח". לדבריו, "אנחנו מעבירים אחת אחרי השנייה החלטות תקציביות שמתקצבות כבישים, תשתיות וכעת גם מבנים וקרוואנים. נעלה כבר בקיץ הקרוב לעוד הרבה מאוד מהיישובים".

השר הודיע: "נעלה כבר בקיץ הקרוב לעוד הרבה מאוד מהישובים. יש ביקוש אדיר לגרעיני התיישבות. אני מודה לראש הממשלה על הגיבוי והתמיכה, לשר הביטחון שהוא שותף מלא שלי, לשרה להתיישבות ולמשימות הלאומיות שמובילה את הביצוע בשטח של הישובים, ושל ההסדרה ושל החוות".

השר סמוטריץ' סיכם: "יחד עם מינהלת ההתיישבות שלנו במשרד הביטחון, אנחנו מבצרים את ביטחון מדינת ישראל. הורגים את רעיון הקמת מדינת טרור בלב ליבה, ומקבעים את האחיזה שלנו בחבלי המולדת ביהודה ושומרון".

סטרוק מסרה: "עוד לא הייתה החלטה ציונית - התיישבותית בסדר גודל כזה בכל תולדות הציונות מאז הקמתה. קחו את מבצע ה-11 הישובים, תכפילו פי כמה ותקבלו את המבצע הזה. אנחנו בונים חומת מגן להתיישבות גם ביהודה ושומרון, מוודאים שאף נקודה לא תישאר מיותמת מיישוב. תודה לשר סמוטריץ' שהוביל את המהלך הענק הזה, שיש לי זכות עצומה להיות המבצעת שלו. תודה לראש הממשלה ולצוות משרדו על העבודה המשותפת והמאומצת להבאת ההחלטה".