סא"ל ו', מפקד גדוד 47 "לביאי הבקעה", התייחס בריאיון לערוץ 7 לאתגרי הביטחון בגזרה שעליה מופקד הגדוד, המשתרעת מדרום הבקעה ועד מצפון לים המלח.

הוא סיפר כי הגדוד פועל בשתי זירות - המזרחית והמערבית, הכוללת בין היתר את אזור יריחו והכפרים הסמוכים.

לדבריו, אחד האתגרים המרכזיים הוא הצורך להגן במקביל על שתי זירות פעילות, לצד היקפה הרחב של הגזרה לאורך הגבול המזרחי. הוא ציין כי בחודשים האחרונים ביצעו הכוחות מבצעים וסיכולים בגזרה, והדגיש כי פיצול הקשב וההגנה על שטח נרחב מציבים אתגר מבצעי משמעותי.

בהתייחסו לגבול עם ירדן אמר כי אירועי 7 באוקטובר משפיעים על אופן ההיערכות, למרות הסכם השלום עם ירדן. לדבריו, "המוכנות שלנו, והאימונים שאנחנו עושים, וכשירות הלוחמים והלוחמות, הם למול אירוע מתפרץ מהזירה המזרחית. אנחנו מבינים היטב אחרי השביעי באוקטובר שאנחנו לא יודעים הכול, ולכן אנחנו גם מכינים את עצמנו למגוון תרחישים".

המג"ד הזכיר כי בשנתיים וחצי האחרונות אירעו בגזרה שני פיגועים משמעותיים, שבהם נהרגו חמישה בני אדם, וציין כי לצד ההתמודדות עם תרחישים מסוג זה הכוחות נערכים גם לאפשרויות נוספות. עוד הדגיש את הקשר ההדוק עם ההתיישבות, הכולל 23 יישובים, 26 חוות ונכסים חיוניים, ואת שיתוף הפעולה השוטף עם גורמי הביטחון המקומיים באמצעות תרגילים משותפים ועדכון רציף של תמונת המצב.

בסיום הריאיון התייחס לרוח הלחימה של הכוחות הפועלים בגזרה. "הלוחמים והלוחמות עובדים פה מאוד מאוד קשה, לפעמים מתחת לסף הרעש וטוב שכך, אבל יש פה רוח לחימה, לוחמים ולוחמות חדורי מטרה, מפקדים מובילים מקדימה בכל אתגר ובכל משימה", אמר.