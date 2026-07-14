לזימי בדמעות בדוכן הכנסת ערוץ כנסת

רגע חריג נרשם היום (שלישי) במליאת הכנסת, כאשר חברת הכנסת נעמה לזימי נשאה נאום נרגש על עצירת קידומו של החוק שיאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם בהנחה.

במהלך הדברים פרצה לזימי בבכי, וסגן יו"ר הכנסת, מישל בוסקילה, שישב על דוכן הנשיאות, נראה דומע גם הוא.

לזימי הקריאה מכתב שקיבלה מאישה בת 38, אם לילדה המתמודדת עם שיתוק מוחין, המתגוררת בדיור הציבורי. "לא בחרתי בדיור הציבורי, החיים הובילו אותי אליו. אם הבת שלי הייתה בריאה, לא הייתי גרה בדיור הציבורי", ציטטה מדבריה.

לדבריה, חוק רן כהן אינו בגדר הטבה אלא הזדמנות עבור אלפי משפחות לצאת ממעגל העוני. "אנחנו לא מדברים כאן על אנשים שבחרו לחיות על חשבון המדינה. אנחנו מדברים על אנשים שעבדו, שילמו מיסים, וביום אחד המציאות שלהם השתנתה", אמרה.

לזימי קראה לממשלה להגדיל את מלאי הדיור הציבורי ואת התקציבים המיועדים לו, במקום למנוע ממשפחות את האפשרות לרכוש את דירתן. "אם חסר מלאי - תגדילו את המלאי. אם חסר תקציב - תוסיפו תקציב. אבל אסור שהפתרון יהיה לשלול מאלפי משפחות את האפשרות היחידה שלהן לצאת ממעגל העוני", אמרה.

לקראת סיום פנתה ישירות לבוסקילה ואמרה: "אני רואה גם אותך דומע, אז תעביר את זה. תעשו משהו טוב. משהו אחד טוב. אם תלחצו, זה יעבור". היא חתמה את דבריה בקריאה לחדש את קידום החוק עוד במהלך מושב הכנסת הנוכחי.