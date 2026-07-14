יאיר גולן, יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", פנה במסר בערבית לציבור הערבי בישראל וקרא לו לצאת בהמוניו להצביע בבחירות הקרובות, כדי לשנות את המפה הפוליטית.

"ישראל תהיה מדינה טובה יותר כאשר כל אזרחיה יהיו שותפים מלאים בבניית עתידה", אמר גולן והוסיף: "החברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מעתידה של המדינה הזו, וקולכם מסוגל לחולל שינוי וליצור מציאות חדשה".

גולן הדגיש כי "הגיע הזמן לבחור בתקווה. יחד נבנה ישראל דמוקרטית, צודקת ושוויונית - מדינה טובה יותר לכל אזרחיה".

בשיחה בחוג בית עם תושבים ערבים אמר גולן למארחו: "הדמוקרטים רואים בכל הציבור הערבי חלק אינטגרלי ממדינת ישראל. בממשלה הבאה אנחנו נוביל את המשרדים החשובים, כך שתרגיש אזרח רצוי בישראל. זו האחריות שלי".

"כדי שזה יקרה, צריך שינוי פוליטי", הוסיף גולן. "וכדי שיהיה שינוי פוליטי - אתם חייבים לצאת להצביע. תאמינו בעצמכם, כי ביחד אנחנו יכולים לחולל שינוי".

"אני צריך אתכם בקלפי. בלי זה לא יהיה שינוי. כולם צריכים לדעת את זה - מצעיר עד מבוגר. כולכם הולכים להצביע. כמו שאתם יודעים להצביע ב-90% לרשויות המקומיות, ככה גם לכנסת", קרא גולן.