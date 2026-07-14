חברי הקהילה היהודית במרכז מדינת אינדיאנה התכנסו השבוע לעצרת תמיכה פומבית, בעקבות חשד להצתה מכוונת של מבנה מקומי שעליו הוצגו דגלי ישראל וארצות הברית.

צוותי כיבוי האש של העיירה ציונסוויל הוזעקו למקום ביום שישי שעבר כדי להשתלט על שריפה שפרצה בנכס ברחוב סאות' מיין, אשר שימש בעבר כחנות עתיקות. הרשויות המקומיות אישרו כי המבנה היה ריק מאדם בעת שפרצה בו האש.

במהלך מסיבת עיתונאים שנערכה ביום שישי, ציין ראש עיריית ציונסוויל, ג'ון סטיר, כי החוקרים חושדים שאלמוני הצית במכוון דגל ישראל שהיה מותקן על חלקו החיצוני של המבנה. על פי גורמי הכבאות וההצלה, התקרית הובילה לנזק לרכוש המוערך ביותר מ-150,000 דולרים.

בשל נסיבות המקרה, הבולשת הפדרלית הצטרפה רשמית לחקירה במטרה לקבוע האם המעשה עונה על הגדרה של פשע שנאה.

במהלך סוף השבוע התייצבו מפגינים מחוץ למבנה הפגוע כשהם מניפים את דגלי ארצות הברית וישראל כדי להביע סולידריות. נבחרי ציבור גינו בתוקף את המעשה וקראו להביא למיצוי הדין במהירות עם האחראים לו.

סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, מייק פנס, יליד מדינת אינדיאנה, פרסם תמונות המתעדות את המבנה לפני השריפה ואחריה, ותיאר את החשד להצתה כ"מתועב לחלוטין".

"לא יכולה להיות סובלנות באמריקה לאנטישמיות או למעשי אלימות פוליטיים", דברי פנס.