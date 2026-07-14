ח"כ עמית הלוי נפגש בכנסת עם ניצה שמואלי, אימו של לוחם מג"ב בראל חדריה-שמואלי ז"ל, לאחר אישור "חוק בראל". במהלך הפגישה שוחחו השניים על משמעות החוק ועל זכרו של בראל.

הלוי אמר לשמואלי כי אישור החוק הוא "זכות גדולה", והוסיף כי "החוק הזה יציל חיים רבים, כי נגמרה ההפקרות הזו שאפשר להתקרב לגבול שלנו כמו שעשו במקרה של בראל".

שמואלי הודתה להלוי ואמרה, "מבחינתי זה סוג של הנצחה, לא מובן מאליו". עוד הוסיפה כי היא מקווה "שכל מחבל שרק יחשוב להיכנס לשטח ישראל ולפגוע בנו, יבין ששם סופו ואין יותר הפקרות".

בריאיון לערוץ 7 סיפרה שמואלי כי הגיעה לכנסת כדי לשמוע מקרוב על החוק ולהבין "כמה בראל עדיין נשאר בתודעה".

לדבריה, "בראל פיזית לא איתנו, אבל החוק של בראל איתנו. כל מחבל שרק יעז לחשוב לחדור לשטח ישראל כדי לפגוע בנו - בראל ישמיד אותו מלכתחילה".

עוד סיפרה כי בנה מונצח במיזמים רבים ברחבי הארץ, ובהם ספרי תורה, אולם כדורסל בבאר יעקב ומסגרת לכושר קרבי הנושאת את שמו.