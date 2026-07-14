צה"ל הטיל שורת צעדים משמעתיים על החיילת מענף התקשורת הבינלאומי בדובר צה"ל, לאחר שתועדה לצד כוכב הרשת בריידן אריק פיטרס, המוכר בשם Clavicular, ועוררה סערה ציבורית.

במסגרת ההליך המשמעתי שנערך ביממה האחרונה, כך לפי דיווח בערוץ i24, הוטל על החיילת מחבוש על תנאי במקרה שתבצע עבירת משמעת נוספת.

בנוסף, הוחלט לפסול את מקצועה כרכזת רשתות חברתיות, שאליו הוכשרה במסגרת קורס מש"קי דוברות, ולהעבירה באופן מיידי מדובר צה"ל ליחידה אחרת.

לפי הדיווח, לחיילת נותרו פחות מחודשיים עד לסיום שירותה הסדיר, ולכן היא לא צפויה למלא תפקיד משמעותי נוסף עד לשחרורה.

הסערה החלה לאחר שפיטרס פרסם ברשתות החברתיות סדרת סרטונים שבהם הוא נראה לצד החיילת בלבוש אזרחי. באחד התיעודים נשמע פיטרס מבקש ממנה גישה לחשבון הטיקטוק הרשמי של צה"ל - חשבון שאליו הייתה לה גישה במסגרת תפקידה.

בסרטונים שפרסם פיטרס ברשתות החברתיות הוא תועד כשהוא מתבטא כלפי החיילת באופן בוטה. באחד הקטעים ניסה לנשק אותה לעיני המצלמה, אך היא הרחיקה אותו וסירבה ובסרטון נוסף נראה כשהוא מרים אותה באמצע הרחוב ומושיב אותה על ברכיו.

התיעודים הללו, לצד אזכור הגישה שהייתה לה לחשבונות הרשמיים של צה"ל במסגרת תפקידה, תרמו להחרפת הסערה סביב המקרה.

פיטרס הגיע לישראל בלילה שבין רביעי לחמישי, וביקורו עורר הדים רבים ברשתות החברתיות. לצד ביקורת מצד ישראלים, נשמעה ביקורת גם מחוץ לישראל, על רקע תכנים והתבטאויות שיוחסו לו בעבר.

הביקורת התחזקה בשל תיעודים שבהם נראה פיטרס לצד יוצרי התוכן סניקו, ניק פואנטס ואנדרו טייט, שתועדו לפני כחצי שנה במועדון במיאמי כשהם שרים את שירו של קניה ווסט "הייל היטלר", כאשר חלק מהנוכחים אף הצדיעו במועל יד.