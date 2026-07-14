טקס הנחת אבן הפינה של חברת "מידר" לשכונת העתיד ביישוב חיננית שבצפון השומרון נערך היום (שלישי) בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, סמנכ"ל ובעלי חברת "מידר" זאב גרינברג, ראש ועד ההנהלה של חיננית אור יעקובוביץ', הנהגת היישוב, תושבים ואורחים.

במהלך האירוע הוצגה תוכנית הפיתוח של היישוב והוצגה השכונה החדשה, שנועדה להרחיב את חיננית כחלק מהמשך פיתוח ההתיישבות בצפון השומרון.

השר בן גביר אמר כי "ריבונות לא נקבעת רק בהחלטות ממשלה, אלא במציאות שקובעים כאן יום־יום - במשפחות שמקימות בית ובשכונות החדשות שקמות כאן. חיננית היא דוגמה לציונות ולחלוציות במיטבה".

לדבריו, "אנחנו מחזקים את ההתיישבות בשומרון, בונים ומרחיבים - וגם דואגים להגן על התושבים. הובלנו את רפורמת הנשק הגדולה בתולדות המדינה והקמנו למעלה מאלף כיתות כוננות ברחבי הארץ. זו המשמעות של ריבונות: לבנות, להתיישב ולהגן".

הוא הוסיף: "אני מברך את חברי יוסי דגן, שעושה לילות כימים למען השומרון ותושביו ופועל בנחישות לחיזוק ההתיישבות. נמשיך לחזק יחד את חיננית, את השומרון ואת ההתיישבות בארץ ישראל. בעזרת השם, נמשיך לבנות, להרחיב ולהבטיח שהשומרון יפרח, ישגשג ויתפתח".

בן גביר נואם במעמד דוברות

דגן בירך ואמר בטקס: "חיזוק האחיזה וההתיישבות שלנו בצפון השומרון הוא הביטחון האמיתי שיחזיר את השקט למדינת ישראל. אנחנו עושים כאן היום ציונות צרופה בלב הארץ. 21 שנים אחרי העקירה הנוראה, כשאנחנו מחזירים ובונים מחדש 18 יישובים, ההרחבה והגדילה של היישוב הנפלא חיננית, עם האוכלוסייה המדהימה שלו, היא הציונות הכי גדולה והכי חשובה בדורנו".

דגן ביקש להודות באופן אישי לשר בן גביר ולשותפים הרבים שהובילו למהלך ההיסטורי: "אני רוצה להביע הערכה גדולה ולהגיד תודה עמוקה בשם כל ההתיישבות בשומרון ובשם כל עם ישראל לשר איתמר בן גביר, שפועל בנחישות ובמסירות יוצאת דופן לחיזוק הביטחון של מדינת ישראל ולחיזוק ארץ ישראל. השר סייע לנו רבות בביצור כיתות הכוננות ביישובים, בחלוקת נשקים ובמאמץ להרחבת הזכאות לכלי נשק אישיים, נלחם ללא חת מול האיומים השונים, ולקח על עצמו כמשימה לאומית לחזק את אתרי המורשת בשומרון ובשומרון העתיקה".

עוד הוסיף מילות תודה והוקרה להנהגת היישוב לדורותיה: "אני מבקש לחזק את ועד היישוב בראשותו של אור יעקובוביץ', את הרבש"ץ רותם בן אברהם וכל העוסקים במלאכה הקדושה הזו".

זאב גרינברג אמר: "הנחת אבן הפינה בחיננית הוא רגע מרגש וממלא את הלב עבורנו. אבל לא פחות זה מרגש עבור התושבים החלוצים כאן ביישוב, אנו מודים לכם על הבחירה בנו ומתן האמון בחברת מידר. אנו מודים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן יו"ר ועד ההנהלה ולכל השותפים. אנחנו יודעים שהדרך לא הייתה חלקה אבל מברכים שהגענו למעמד של הנחת אבן הפינה ומצפים כבר להעביר את המפתחות לתושבים החדשים. הפרויקט הזה תהיה פנינה באזור שתהא דוגמה לבניה נוחה ומודרנית בלב השומרון".

אור יעקובוביץ' סיכם: "מה שקורה בחיננית הוא חלק מתנופה רחבה בצפון השומרון. יישוב של 200 משפחות שמכפיל את עצמו, עם דור ההמשך שבוחר להישאר ומשפחות חדשות שבוחרות להצטרף - זו ההוכחה הטובה ביותר שהעתיד שלנו כאן".