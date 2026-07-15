לא בכל יום יוצא פרויקט חדש בנחלאות. כעת, סוף סוף, זה קורה: בניין בוטיק עם 7 דירות בלבד בלב הסמטאות של נחלאות, דקה ממחנה יהודה - המיקום המבוקש ביותר בירושלים.

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"גם אחרי 7 פרויקטים שעשיתי בנחלאות, אני עדיין מתרגש בכל פעם מחדש", אומר לנו היזם דביר דימרי, שמגבש את קבוצת הרוכשים. "בעיניי הסיפור הוא לא רק הקושי למצוא עסקאות כאלה, התשואה הגבוהה או פוטנציאל עליית הערך - אלא העובדה שלדירות כאלו אין תקרת זכוכית".

לדירת 2 חדרים 'קלאסית' בירושלים יש רף מחיר שהיא לא יכולה לחצות. ככל שייבנו יותר מגדלים ויותר דירות דומות, המחיר ננעל על רף מסוים - ויכול אפילו לרדת כשיש יותר מדי היצע (ראו ערך: תל אביב...) מסביר דימרי.

לעומת זאת, לעסקאות נדירות במיקומים כמו נחלאות, נווה צדק, העיר העתיקה או ממילא - אין רף מחיר שאי אפשר לחצות. מי שקונה שם לא קונה כי הוא צריך, הוא קונה כי הוא רוצה 'דירה בנחלאות'. בדיוק כמו לקנות ציור או רכב אספנות - זה מגיע מתשוקה, ולזה אין מחיר.

בשלישי הקרוב לייב חשיפה מקיף - להרשמה >>>

"מי שמחפש עסקה מהירה או פריסייל עם מינימום הון - זה לא האירוע", מדגיש דימרי. לדבריו, העסקה מתאימה לשני סוגי רוכשים: מי שחולם לגור בנחלאות ולא מצא דרך להיכנס לשכונה, ומשקיעים שמבינים שנכס חדש בשכונה ללא היצע הוא נכס שמחזיק ערך לאורך זמן וגם מכניס תשואה גבוהה כל חודש.

יש את שוק הנדל"ן, ויש דירות בנחלאות. זה לא אותו עולם, והוא לא מתנהג לפי אותם כללים. מעבר לעובדה שחובה לסייר בשטח ולספוג את המראות, האווירה והרחובות הקסומים - אני מציע לאנשים להסתכל מה קורה מסביב: רובע הכניסה לירושלים, עם מיליון מ"ר של משרדים, הולך ונבנה. מגדלים רבי-קומות יצאו לפועל במחירים גבוהים מאוד, והביקוש לדירות בוטיק רק יגדל.

בלייב שיתקיים ביום שלישי הקרוב (28.07) בשעה 20:30 נסקור את פרטי העסקה לעומק: יוצג המודל הייחודי שחוסך בין 10%-15% ממחיר השוק, כמה הון עצמי נדרש ולמי העסקה הזו מתאימה. מכיוון שמדובר ב-7 יחידות בלבד, מספר המקומות בלייב מוגבל.

להרשמה ללייב חשיפת הפרויקט - יום שלישי 28.07 בשעה 20:30 >>>