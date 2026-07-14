מה הרב קוק היה אומר על השבר הישראלי של 2026? איך קעקוע ותפילין הולכים היום ביחד? איך מקבלים החלטות פיקודיות כשהקרקע רועדת? ומה קורה כאשר שורד שואה בן 95 ושורדת השבעה באוקטובר מכרם שלום יושבים לשיחה אחת על כאב, אמונה ותקווה?

אלו רק חלק מהשאלות שיעמדו במרכז כנס הקיץ השנתי של ארגון רבני צהר - "לשם שמים וארץ", שייערך ביום שלישי, ז' באב תשפ"ו (21.7), באקספו תל אביב, בביתן 10.

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הכנס, שהפך בשנים האחרונות לאחד מאירועי הדגל של הציבור הדתי לאומי, יפגיש רבנים ורבניות, אנשי תקשורת, אנשי חינוך, משפחות שחוו את השבעה באוקטובר, אנשי התיישבות ודמויות ציבוריות, סביב השאלות המרכזיות של התקופה.

בשונה מכנס תורני קלאסי, הכנס של צהר מבקש להביא תורה שפוגשת את החיים בזמן אמת. לצד שיעורי תורה רבים, יתקיימו בו פאנלים, פודקאסטים חיים ומעגלי עדות ושיתוף שיעסקו באנטישמיות בעולם, בהתמודדות הישראלית אחרי השבעה באוקטובר, במשבר החינוך, בזוגיות, בזהות יהודית, בגיוס חרדים ובחיפוש אחר שפה אמונית בתוך מציאות לאומית מורכבת.

בין המושבים הבולטים בכנס יפגשו ראשי הישיבה הרב חיים סבתו והרב חיים וולפסון לשיחה משותפת על שבילים חדשים בין בית המדרש לשדה הקרב, במושב אחר הפרשן הפוליטי עמית סגל, שידבר תחת הכותרת "המצביעים הסרוגים יכריעו את הבחירות? על חלק מהרעיונות שמניעים את הפוליטיקה". העיתונאי אסף ליברמן והרב חיים נבון ישוחחו על החברה הישראלית והאמונה הדתית.

אחד הנושאים שיקבלו מקום בכנס הוא שאלת גיוס החרדים. במושב "חרדים במדים" ישתתפו ישראל שילה, מנכ"ל ישיבות ההסדר חרדיות לצד ר"מ ותלמיד מהישיבה, וידברו על אחת הסוגיות הרגישות ביותר בישראל כיום: כיצד ניתן לגעת באתגר הגיוס מתוך היכרות עם החברה החרדית, מתוך אחריות לאומית ומתוך ניסיון להצמיח פתרונות מתוך השטח.

הכנס יעסוק גם בהתמודדות עם הכאב והטלטלה של השבעה באוקטובר. מירב לשם גונן והרבנית ד"ר נעמה סט ישוחחו על אמונה, אחריות והתמודדות מתוך מציאות של כאב אישי ולאומי. בנוסף, במסגרת פרויקט "נקודת מבט" של עמותת "משקפים ורודות", יתקיים מפגש בין שורד השואה אביגדור נוימן, בן 95, לבין אביטל שינדלר מכרם שלום, בשיחה על סיפור אישי, טראומה, משמעות, אמונה ותקווה. בנוסף, ניצב משנה הרב רמי ברכיהו והרב צחי להמן יקיימו שיחה על סיפורי הגבורה והרוח של שוטרי ישראל שהתרחשו באותו היום.

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לצד גם הזירה התל אביבית תקבל מקום בכנס. הרב איתמר אלדר והרב אחיה מנדלובסקי יעסקו בהרצאה "תל אביב של מעלה" בשאלה כיצד חיים יהודיים, תפילה, זהות ותורה מתקיימים בלב המרחב הישראלי הכללי. עבור צהר, הבחירה לקיים את הכנס דווקא בתל אביב היא לא רק עניין טכני, אלא אמירה זהותית: בית המדרש של הציונות הדתית מבקש להיות נוכח בלב החברה הישראלית, לדבר בשפה רחבה ולפנות לכלל ישראל.

לצד כל אלה ישתתפו בכנס גם עדי ואיתן מלט, מקימי חוות אביחי, שיספרו על החיבור שבין התיישבות, משפחה, שליחות ואמונה. ד"ר אסף מלאך יעסוק ב"הצלחת היתר של מדינת ישראל", והרב ליאור אנגלמן יעסוק במבטו של הרב קוק על השבר הישראלי של דורנו.

הכנס מיועד לקהל רחב ורב גילאי - מבוגרים, משפחות, צעירים ובני נוער. חלק גדול מהשיחות נוגע דווקא בשאלות שמעסיקות את הדור הצעיר: זהות יהודית בעולם משתנה, אמונה אחרי השבעה באוקטובר, שייכות לחברה הישראלית, זוגיות, משמעות, תפילה והיכולת לחיות חיי תורה בתוך מציאות מורכבת.

עוד ישתתפו בכנס הרב יעקב מדן, הרב תמיר גרנות, הרב דב זינגר, הרב יצחק שוראקי, יעקב אסרף, עומרי פלד, יגל הרוש, שירת מלאך, רוחמה בן יוסף ורבנים, רבניות, אנשי חינוך, תקשורת, חברה ורוח נוספים.

הרב ראובן טבול, ממנהלי התוכן של הכנס: "הכנס הזה מבקש לומר שהשאלות הגדולות של התקופה אינן נמצאות מחוץ לבית המדרש, אלא בתוכו. כשאנחנו מדברים על מלחמה, על גיוס חרדים, על חינוך, על זוגיות, על התעוררות יהודית ועל הזהות הישראלית שאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא יוצאים מעולם התורה - אנחנו מבקשים לברר כיצד התורה מאירה את המציאות עצמה. דווקא לכן חשוב לנו שהכנס יהיה רחב, רב תחומי ורב גילאי, ושכל חלקי הציבור הדתי לאומי יוכלו למצוא בו את הקול שלהם - מבוגרים, צעירים ובני נוער. הבחירה בתל אביב היא חלק מאותה תפיסה: תורה שמגיעה אל לב החברה הישראלית, מקשיבה לה, מדברת איתה ומבקשת לקחת יחד אחריות".

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