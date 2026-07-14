צבי סוכות ליד בית הספר הפועל באופן בלתי חוקי דוברות

בלב ירושלים הריבונית, במרכז הרובע המוסלמי ובמרחק דקות הליכה מהכותל המערבי פועל ללא הפרעה בית ספר לא חוקי של הוואקף בו מלמדים חומרי לימוד מסיתים של הרשות הפלסטינית על "זכות השיבה", "זהות פלסטינית".

בעקבות המידע שהגיע ללשכתו של ח"כ צבי סוכות, הגיע הבוקר יו"ר ועדת החינוך לביקור פתע בבית הספר בעיר העתיקה. כבר בכניסה למתחם זיהה שלט המבהיר כי המקום נמצא בבעלות הרשות הפלסטינית.

לנוכח העובדה כי המקום לא חוקי, סוכות ניפץ את השלט המראה על בעלות המקום בידי הרשות הפלסטינית והודיע כי ידרוש בהקדם לסגור את המקום וכי אינו מתכוון לתת לדבר לעבור על סדר היום ולא יאפשר את המשך קיומו של המוסד.

בנוסף הודיע כי ידרוש לסגור את המקום במיידי והבהיר כי בתחילת שנת הלימודים הקרובה יגיע לפקח שאכן המוסד ייסגר ולא יתקיימו לימודים במקום.

"לא יכול להיות שבית ספר של הרשות הפלסטינית, ישות עוינת למדינת ישראל ימשיך להתקיים כרגיל בשטח ריבוני של מדינת ישראל. הדבר הזה ייפסק ואנחנו נסגור את בית הספר הזה ואת כל שאר מוסדות החינוך בדוגמתו הקיימים בירושלים. מי שמסית ומחנך את הילדים שלו שכאן זו לא מדינת ישראל נותן בפועל פתח לילדים לגדול כמחבלים של דור העתיד", סיכם סוכות.