תוצאות ההצבעה על החוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים ערוץ הכנסת

מליאת הכנסת אישרה הערב (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 58 תומכים מול 54 מתנגדים את החוק שיאפשר הפסקת מעצר עריקים חרדים משירות צבאי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שהשתתף בחלקים מהדיון נמנע מלהשתתף בהצבעה. על פי גורמים בליכוד נתניהו ניסה לשכנע את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לנהל את הדיון אך אוחנה העדיף שסגניתו, ח"כ לימור סון הר-מלך, תנהל אותו.

כניסתו של ראש הממשלה לדיון לוותה בקריאות "בושה" ו"לך" וכך גם חלק מההצבעות על ההסתייגויות לחוק. מצד הקואליציה הצביעו נגד החוק חברי הכנסת יולי אדלשטיין, שרן השכל, דן אילוז ומשה סולומון. השר אופיר סופר נעדר מההצבעה.

השר שלמה קרעי הציג את הצעת החוק והתעמת בחריפות מדוכן הנואמים עם חברי האופוזיציה. בין היתר קרא לעבר ח"כ מירב בן ארי: "את יודעת מה זה אישה קטלנית? אישה שהתאלמנה משני בעלים, ולשלישי כבר אומרים תיזהר. את הרגת את כולנו ויש עתיד - ועכשיו את בדרך להרוג את בנט".

חברי הכנסת החרדים נדרשו למסור בדיון גילוי נאות על כך שקרובי משפחתם עלולים להיות מושפעים כתוצאה מההצבעה. יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, הגיב לאישור החוק. "הבטחנו וקיימנו. צעד חשוב בהגנה על עולם התורה ועל לומדיו".

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הוסיף "היום, בסיעתא דשמיא, אישרנו את החוק להפסקת מעצרי לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת: די לרדיפה. די לשנאה כלפי לומדי התורה. מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן.

רוב עם ישראל אוהב את התורה, מכבד את לומדיה ומבין שהם שומרים על זהותו ועל רוחו של העם היהודי. ביום הזה אני נזכר בדבריו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שכאב עד עמקי נשמתו את הפגיעה בבני הישיבות, ואמר שבזכות התורה שלהם עם ישראל מוגן מכל אויביו. מרן אהב וחיבק גם את חיילי צה"ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, וברך אותם שישובו לביתם בשלום. זו דרכה של התורה - לחבק את כולם, לאחד את כולם. אל תתנו ליועמ"שית ולמסיתים למינהם - להפריד בינינו. בעזרת ה' נמשיך לנצח, ביחד", דברי דרעי.

במקביל הודיעו מפלגות ישראל ביתנו וח"כים מיש עתיד כי הגישו עתירה לבג"ץ נגד החוק שאושר במליאה.