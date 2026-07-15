כיועץ זוגי אני שומע לא פעם את המשפט: "העיקר שיש אהבה". יש באמירה הזו אמת, אך זו לא כל האמת.

אהבה היא מרכיב מרכזי בזוגיות, אך זוגיות יציבה, עמוקה ומתמשכת נשענת על יסודות נוספים. כבר בברכות הנישואין אנו מבקשים לא רק אהבה, אלא גם "אחווה, שלום ורעות" - שילוב המלמד שהקשר הזוגי רחב יותר מרגש אחד, חשוב ככל שיהיה.

כדי להבין זאת לעומק, ניתן לדמות את הזוגיות לבניין בן ארבע קומות:

הקומה הראשונה: קומת התשוקה

זוהי המשיכה הטבעית שבין גבר לאישה. זוהי מתנה שטבע הבורא בבריאה והיא מהווה כוח מניע ראשוני ליצירת קשר.

הקומה השנייה: קומת ההתאהבות

בשלב זה כבר נוצרת בחירה, לעיתים לא מודעת, באדם מסוים. זהו שלב מרגש של גילוי, סקרנות והתרגשות, שבו העולם נצבע בצבעים עזים יותר.

הקומה השלישית: קומת האהבה

בשלב זה הקשר עובר מעולם הריגושים לעולם הרגשות. כאן כבר נוצרת היכרות עמוקה יותר, קבלה, אכפתיות ורצון בטובת האחר. זוהי האהבה שעליה נכתבו שירים, ספרים וסרטים רבים.

הקומה הרביעית: קומת הברית

מעל כל אלו ניצבת הקומה הרביעית - הקומה הבוגרת ביותר בזוגיות. הברית אינה מבטלת את האהבה אלא מעניקה לה בית יציב. אם אהבה היא רגש, הברית היא החלטה. אם אהבה מושפעת לעיתים ממצבי רוח ונסיבות, הברית מבטאת מחויבות להמשיך ללכת יחד גם כשהרגש פחות סוער. הברית היא הבחירה היומיומית לראות את ה"אנחנו" כערך, להשקיע, לתקן, לסלוח ולצמוח מתוך האתגרים ולא רק ליהנות מן הרגעים הטובים.

לבנות בית שלם

זוגיות בריאה אינה נמדדת רק בעוצמת האהבה, אלא ביכולת לשלב בין כל ארבע הקומות. יש מקום לתשוקה, להתאהבות ולאהבה, אך מעליהן ניצבת הברית - המסגרת המעניקה לכל השאר עומק, יציבות ויכולת להתמיד לאורך שנים. דווקא כאשר כל הקומות פועלות בהרמוניה, נבנה בית שלם, חי וצומח.

שלומי פולמן הוא יועץ זוגי ומאמן אישי, חבר בנבחרת המאמנים של פרויקט 252.



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