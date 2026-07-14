בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קרא ללשכת עורכי הדין לקיים דיון דחוף ולגבש אמות מידה להשתתפות עובדי הלשכה בהפגנות ומחאות, על חשבון שעות העבודה.

במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט, הציגו העותרים, תנועת "אם תרצו" ועו"ד בן ארי, טיעונים חריפים נגד מעורבותה הפעילה של לשכת עורכי הדין במחלוקות ציבוריות.

במוקד העתירה עמדה החלטת הלשכה לאשר לעובדיה להיעדר ממקום העבודה ולקבל שכר מלא עבור השתתפות באירועים ומחאות הנושאים אופי פוליטי מובהק.

העותרים הדגישו בפני השופט כי מדובר במאבק עקרוני שנועד למנוע מעורבות פוליטית של הלשכה ולשמור על הגדרותיה ומטרותיה המקוריות כפי שנקבעו בחוק.

אף על פי שהעתירה הקונקרטית נמחקה בסופו של דבר בהסכמת הצדדים, לאחר שבית המשפט קבע כי הנושא הפך ללא אקטואלי במישור הצר, השופט דוד גדעוני בחר לכלול בפסק הדין הנחיה עקרונית וחשובה המהווה קבלה של עמדת העותרים לגבי הליקוי הקיים במצב הנוכחי.

השופט הבהיר כי נדרשת הסדרה רשמית של הסוגיה. "מבלי לחוות דעה ביחס למקרה הקונקרטי אציין, כפי שגם נאמר בדיון בעל-פה, מן הראוי שהמועצה תקיים דיון סדור בשאלה מה השיקולים הרלוונטיים ומהן אמות המידה שבהתקיימן תוכל הלשכה לאשר השתתפות של עובדיה באירועים בעלי אופי ציבורי על חשבון שעות העבודה בלא ניכוי משכרם".

מעורכי הדין שירה פנחס, אסף תכלת וערן בן-ארי נמסר: "בזכות העתירה שהגשנו, בית המשפט המחוזי קרא ללשכת עורכי הדין לגבש קריטריונים ברורים כדי להפריד בין נושאים פוליטיים ולא פוליטיים בפעילויות על חשבון שעות העבודה של עובדי הלשכה. אנו נמשיך ונוודא שהלשכה מבצעת את החלטת בית המשפט ככתבה וכלשונה".

מתנועת 'אם תרצו' נמסר: "הגיע הזמן שגופים סטטוטוריים יפסיקו להתערב במחלוקות ציבוריות תוך שימוש במשאבי ציבור ובדמי חבר שנגבים בכפייה. הערותיו של בית המשפט הן צעד חשוב בדרך להחזרת לשכת עורכי הדין למקומה הטבעי כגוף מקצועי, במקום לשמש כשחקן פוליטי. לא נאפשר את המשך הפוליטיזציה של הלשכה, ונמשיך להיאבק למען שקיפות ומינהל תקין. נמשיך לעקוב כדי לוודא שהנחיית השופט תתממש".