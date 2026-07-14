גורמים סעודיים הודיעו כי הם מציבים שני תנאים לנורמליזציה עם ישראל: החלפת ראש הממשלה נתניהו וצעדים מדיניים הכוללים את ביטול מהפכת ההתיישבות שביצע השר סמוטריץ', כך פורסם הבוקר (שני) בעיתון ישראל היום.

על פי הדיווח, הממשל הסעודי העביר בשבועות האחרונים מסרים לבכירים בוושינגטון לפיהם הוא מוכן לחזור ולדון בהצטרפות להסכמי אברהם. הממשל בריאד מעמיד שורה של תנאים בלתי אפשריים לממשלה הנוכחית: החלפתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה בישראל אחרי הבחירות, ובד בבד ביטול המהלכים שיישם השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, בשלוש השנים האחרונות.

עוד צויין כי על פי ההתרשמות של הגורמים האמריקנים, הסעודים כורכים בין שני התנאים, כיוון שלהערכתם כל עוד נתניהו בשלטון הוא יגבה את המדיניות החדשנית שנקט סמוטריץ' ביו"ש. זאת ועוד, לאורך המלחמה סעודיה שקלה מספר פעמים להכיר באופן רשמי בישראל, בתמורה לוויתורים משמעותיים של ישראל ביהודה ושומרון. בפרט, הסעודים ציפו שנתניהו יצהיר בבירור על נכונותו העקרונית להקים מדינה פלסטינית בעתיד.

סמוטריץ' עצמו הגיב לדיווח: "אני מזהיר: אני יודע בוודאות על מהלכים בינלאומיים שמקודמים מול גורמים בשמאל הישראלי של איזנקוט ויאיר גולן שיחזירו לאחור את כל המהלכים החשובים שעשינו ביהודה ושומרון בקדנציה הזו ויחזרו לנתיב אוסלו ומדינת הטרור הערבית הארורים. אם חלילה הם יעלו לשלטון תקום מדינה פלסטינית שתסכן את ביטחון ישראל. זה או ימין או פלסטין".