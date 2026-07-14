רב היישוב בית אל, הרב אריאל בראלי, בירך בכנס דיני ממונות בישיבת בית אל על החוק החדש המחזיר לבתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בדיני ממונות.

המשמעות של החוק היא כי כעת בתי הדין הרבניים יוכלו לדון לא רק בנישואים, גירושים ונושאי דת, אלא גם בסכסוכים אזרחיים בהסכמת הצדדים.

הרב בראלי מתח ביקורת חריפה על שופטי בג"ץ וטען כי הם יצרו פיקציה משפטית שבאמצעותה ניטלה סמכות זו מבתי הדין. לדבריו, "יש להגיד את האמת - הצורך בחוק הזה - יסודו בחטא היוהרה של בג"ץ, השמחה היא רק על החזרת עטרה ליושנה למרות הדיקטטורה השיפוטית".

עוד אמר כי שורש ההגבלה נעוץ בפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה, שלדבריו קבע לצמצם את כוחם של בתי הדין הרבניים אף שהסוגיה לא נדונה לגופה. הוא הוסיף כי הדברים נכתבו כהערת אגב, מבלי שכלל ההרכב התייחס אליהם.

לדברי הרב בראלי, בהמשך אומצה אותה המלצה, שלטענתו הייתה חסרת תוקף משפטי, ובשיתוף עם הייעוץ המשפטי הוגבלה פעילותם של בתי הדין הרבניים. את דבריו חתם באומרו, "אנו תפילה שהחוק הזה הוא רק התחלה להחזרת משפט התורה במדינת ישראל מתוך מקום טהור וללא התערבות שופטי בג"ץ, ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".