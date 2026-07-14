החזון: משפט התורה של העתיד

בישיבת בית אל נערך אתמול כנס שעסק בסמכות בתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות, שהושבה לאחרונה בחקיקה, ובקידום משפט התורה.

בכנס השתתפו ראש ישיבת בית אל הרב זלמן מלמד, הרב משה מאיר אבינר, הרב רצון ערוסי, הרב אריאל בראלי, הרב יעקב יקיר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, הרב משה חביב והרב יאיר קרטמן.

ראש כולל הדיינות בבית אל, הרב משה מאיר אבינר, אמר כי שלילת סמכויות בתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהסכמת הצדדים לפני כ-20 שנה הייתה "לא ראויה ולא צודקת". עם זאת, לדבריו, המהלך הוביל להתפתחות משפט התורה באמצעות הקמת בתי דין לממונות בקהילות וביישובים, הרחבת לימוד הדיינות והובלת תיקון החקיקה שהחזיר את הסמכויות לבתי הדין.

לדברי הרב אבינר, דיני הממונות שייכים לכלל עם ישראל ותפקידם להנחיל את הדרך הישרה שבה יש לנהוג. הוא הוסיף כי "על הדיינים להיות מדינאי משפט", לחשוב קדימה, לתקן תקנות ולפעול לכך שחיי הציבור יתנהלו על פי הצדקה והמשפט של התורה.

ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן מלמד, עסק בדבריו במושג "דין אמת לאמיתו" וקרא ליישם את עקרונות התורה במציאות המשתנה. הוא הזכיר כדוגמאות את תחום מזונות הילדים ואת סוגיית הקניין הרוחני, והודה לח"כ שמחה רוטמן על הובלת החקיקה, וכן לרבנים יאיר קרטמן ויעקב יקיר על קידום התהליך מבית המדרש אל הכנסת.

הרב משה חביב אמר כי פסיקת בג"ץ בעניין סימה אמיר לא רק שללה את סמכות בתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהסכמת הצדדים, אלא גם קבעה כי דיין בבית הדין הרבני אינו יכול לשבת בהרכב של בית דין קהילתי לממונות. לדבריו, השבת הסמכויות מהווה צעד חשוב והזדמנות לחיזוק מעמדו של משפט התורה.

במהלך הכנס התייחסו הדוברים גם להיבטים נוספים של החקיקה ושל מערכת בתי הדין. יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן אמר כי הוויכוח סביב קידום החוק נבע מטעמים שאינם ענייניים, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דיבר על ההזדמנות להציג חלופה משפטית, הרב אריאל בראלי עסק בשילוב בתי הדין הפרטיים כמערכת משלימה, הרב רצון ערוסי דיבר על התפתחות משפט התורה, הרב יעקב יקיר הציג את בתי הדין כחלופה ערכית לבג"ץ, והרב יאיר קרטמן סקר את תהליך השבת הסמכויות בחקיקה.