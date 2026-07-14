הספירה לאחור החלה. ארבעה ימים עד כניסת שבת וסיום מושב הקיץ של הכנסת, שעון החול של חקיקת ההשתמטות מתרוקן וכל החול מתרכז אל התחתית עד שאין לו עוד לאן לרדת.

למעלה מ 1,000 ימים במלחמה, למעלה מ 15,000 לוחמים ותומכי לחימה נדרשים בדחיפות לצה"ל ולמעלה מ 100,000 בחורים צעירים חרדים בדרכם אל הפטור המוחלט.

לאחר שהממשלה לא הצליחה לקדם את חוק ביסמוט, שהתגלה כחוק פטור יותר מהיותו חוק גיוס, שלכל היותר היה מוסיף לצה"ל כמה מאות חיילים (וכמה מהם לוחמים?) ולאחר שחוק המעונות התגלה כחוק תיעדוף VIP למעון עבור ילדי משתמטים על חשבון ילדי המילואים, קידמה הממשלה שני חוקי השתמטות נוספים המשלימים והמחזקים זה את זה - חוק יסוד לימוד תורה וחוק העריקים.

חוק יסוד לימוד תורה, כבר בשמו פסול, שכן מבזה את תורת ישראל בכך שמשמש בסיס לפטור מאחריות והשתתפות בהגנה על המדינה, הוא מנוגד לערכי הציונות ומהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה. חוק יסוד מקבל משקל כבד ולכן יהיה תשתית לחקיקות השתמטות עתידיות.

בשונה ממנו, חוק העריקים מטעה, שכן לכאורה הוא נגד מעצרים ואין מי שרוצה לחזות בבחורים צעירים מאחורי סורג ובריח וגם אין מי שרוצה לעמוד שעות בכביש בשל חסימות והתפרעויות בעקבות המעצרים.

אך כל מי שיביט בחוק העריקים, או בשמו הקואליציוני "חוק המעצרים" יגלה, שעיקרו ביטול מוחלט של הסנקציות המוטלות על מי שמסרב להתייצב להליכי גיוס ולשירות הצבאי, הוא מיני חוק ביסמוט שתכליתו הענקת פטור על מלא-מלא לכל הרשומים כתלמידי ישיבות וכפי שכתב הרמטכ"ל לרוה"מ מיד לאחר אישור החוק בוועדת חוץ וביטחון, החוק פוגע בלגיטימציה ובאמון המשרתים, הפטור ינתן ע"פ החוק ללא שום קריטריונים מקצועיים ומשימת הליכי הפטור המוטלת על צה"ל תהיה הסטת קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה.

מטרתו המוצהרת של החוק היא "הכרה בחשיבות לימוד התורה". עיקרו פטור מכל חקירה, אכיפה או מעצר עריקים ואין בו מילה אחת על צורכי הביטחון או פעולת גיוס.

חוק שפוטר קבוצת אוכלוסייה אחת משירות בצה"ל, הוא חוק המפלה בין דם לדם, ובמקום לצמצם את אי השוויון (כפי שאפילו הופיע במטרות נוסח חוק ביסמוט), הוא מעמיק את הפער, עד כדי זלזול בציבור המשרת בסדיר ובמילואים.

המנגנונים המופיעים בחוק, והמערכות הנדרשות לצרכי מתן האישורים והאכיפה, הם מנגנונים מורכבים שנדרש זמן להקמתם, ולפיכך מנוגדים להצגת החוק כהוראת השעה ל90 יום בלבד.

במצב כזה, זהו חוק חנינה ללא תנאי ולכל דכפין, אין דין ואין דיין. נציג ישיבה יכריז על אלמוני כתלמיד ולצה"ל ידרשו משאבי זמן וכ"א כדי לזכות את החרדים בפטור מכאן ועד 120.

המינימום שהיה מצופה מחברי ממשלה במדינת הציונות הוא אזכור צורכי הביטחון וצה"ל, התניית הטבות מדינה בשירות צבאי, עידוד ותמיכה במסגרות קדם צבאיות ללחימה והצגת אבני דרך לגיוס אפקטיבי שיצילו את צה"ל מקריסה. אף לא אחד מאלו מוזכר בהצעות חוקי ההשתמטות.

ארבעה ימים מתום מושב הקיץ וברגע אחד, בשעת חשיכה מאוחרת, מאשרת הממשלה את חוק יסוד ביזוי תורה ונותנת להנהגה החרדית את ההשתמטות על מגש של כסף. לא די לה. היא ממשיכה לעבר אישור חוק עריקים למען הפטור המוחלט וביד השנייה את חוק הארכת שירות הסדיר. הרגע הזה, שחותם כהונת ממשלה שמסכנת את חיי אזרחיה ייזכר לדיראון עולם.

ידעו חברי הממשלה, שהציבור המשרת מחכה ליום הבחירות, ויבוא חשבון עם מי שהשפיל, דרך ורמס אותו ללא בושה, בשנים בהם הוא נתן את כל כולו ומשפחתו למען ההגנה על המדינה האהובה ולמען אזרחיה הציוניים והיקרים.

הכותבת היא ממובילות פורום שותפות לשירות