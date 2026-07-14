שנתיים לאחר חיסולו של מוחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, בעיתון "א-שרק אל-אווסט" פרסמו היום (שלישי) פרטים חדשים על תנועותיו מאז מתקפת 7 באוקטובר ועד מותו.

ביום החיסול, חמאס מיהר להכחיש את הפגיעה בדף. שלושה מקורות בארגון סיפרו כי ההכחשה הראשונית נבעה מכך שחלק משמעותי מהבכירים בחמאס היו בטוחים שדף נמצא בעיר עזה ולא בדרום הרצועה. חלק ידעו שהוא בדרום הרצועה, אך לא הכירו את המיקום המדויק.

ככל הנראה, חלק מאלו שהכחישו את חיסולו בתקשורת היו בטוחים כי דף שהה באחת המנהרות. המקורות סיפרו שדף לא שהה כלל במנהרות מתחילת המלחמה, אך יייתכן כי נאלץ אולי פעם אחת בלבד לרדת מתחת לקרקע.

המקום בו חוסל דף היה שייך לראפע סלאמה, מפקד חטיבת ח'אן יונס בחמאס, שחוסל יחד עם דף ולצד בני משפחה רבים ואנשי ביטחון מהזרוע הצבאית של חמאס.

שני גורמים בחמאס אישרו כי דף שהה בפועל בעיר עזה בזמן מתקפת 7 באוקטובר. הוא נותר שם במשך כמה שבועות, ועבר לדרום הרצועה ימים בודדים לפני שצה"ל השלים את כיבוש ציר נצרים. שני מקורות שנחשפו למידע ממקורביו של דף מסרו כי הוא עזב את העיר עזה לבדו, ללא שומרי הראש שלו, ועבר לרפיח בתחילת חודש נובמבר 2023, במקביל לתחילת התמרון הקרקעי בצפון הרצועה.

גורם נוסף בארגון הטרור אמר כי כמה מבכירי הזרוע הצבאית של הארגון ובהם עז א-דין אל-חדאד ייעצו לדף שלא לעזוב את העיר עזה, והדגישו כי הם מסוגלים לספק לו את ההגנה הדרושה. לדברי המקור, דף "העדיף להמשיך את ניהול הלחימה ולעקוב אחרי כל ההתפתחויות המדיניות שקשורות למו"מ", ולכן עבר.

הגורם חשף כי התקשורת בין דף לשאר הנהגת חמאס נקטעה למשך ארבעה ימים, לאחר שעבר לדרום הרצועה, משום שלא הצליח למצוא את איש הקשר שהיה אמור להמתין להעבירו למקום בטוח. לכן, הוא נאלץ להמשיך עד לרפיח, שהייתה בשלב זה מקום אליו הגיעו מיליון ו-300 אלף עקורים משאר חלקי הרצועה.

למודיעין הישראלי לא הייתה תמונה עדכנית של דף באותם ימים, ותמונה כזו גם לא הופצה בקרב הפלסטינים. לדברי הגורם, דף בן ה-58 הצליח לישון ברחובות רפיח, ובפעם אחת בתוך אחד ממסגדיה, מבלי שאף אחד יזהה אותו.

גורם אחר בחמאס סיפר כי לאחר ארבעה ימים, אחד מפעילי השטח של הזרוע הצבאית זיהה את דף, והעביר אותו למקום בטוח. בהמשך הוא העבר לח'אן יונס, שם הגיע למקום בו היה מח"ט ח'אן יונס ראפע סלאמה, ומאז הם עברו יחדיו לכמה מקומות, עד שהתבססו במבנה שבו הם חוסלו.