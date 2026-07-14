יהודה-שמואל שרמן הי"ד היה נוהג להשלים מניין ותיקין בכל שבת בבוקר בשכונת "נחלת יוסף", הסמוכה לאלון מורה.

בשבתות החורף המשמעות הייתה לקום כבר בשעה 4:30 לפנות בוקר, ולצעוד יותר מ-40 דקות, גם בקור וגם בגשם, רק כדי לזכות להיות חלק מהמניין.

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אבל הדבר המיוחד ביותר הייתה הדרך שבה דאג שלא יפספס את המניין באף שבת. יהודה קשר חוט לרגלו, הוציא אותו דרך החלון, וביקש מחבריו למשוך בו בדרכם לבית הכנסת כדי להעיר אותו בזמן לתפילה.

כך נראתה מסירותו. כך נראו אהבתו לתפילה, להתיישבות ולארץ ישראל.

לאחר הרצח, הוחלט להקים בית כנסת לזכרו בדיוק במקום שבו נהג להשלים את המניין, מקום שינציח את דמותו, את מסירותו, את הערכים שחי למענם ויחזק את ההתיישבות בנקודה אסטרטגית בארץ ישראל.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בהקמת בית הכנסת ובהנצחתו של יהודה הי"ד.

כל תרומה, קטנה כגדולה, מקרבת אותנו להגשמת החזון ומסייעת להקים מקום של תפילה, תורה וחיבור לדורות הבאים.

לחצו כאן כדי לקחת חלק בהקמת בית הכנסת שינציח את יהודה-שמואל שרמן