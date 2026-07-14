על רקע אישור חוק בלימת מעצרי העריקים החרדים בכנסת, בשטח עדיין נמשכת פעילות המשטרה הצבאית.

חסידות צאנז, אחת החסידויות הגדולות והמרכזיות בישראל, נערכת ביממה האחרונה ליציאה למחאה.

הרקע לתסיסה הוא מעצרם של שניים מבני החסידות - אברך ובחור ישיבה - שלשום ואתמול. בחסידות מבהירים כי במידה ומאמצי התיווך מול שלטונות הצבא לא יישאו פרי, תתקיים הפגנת המונים מול מתקן הכליאה הצבאי "כלא 10" הסמוך לנתניה - העיר שבה שוכן מרכז החסידות העולמי.

המעצרים התרחשו בתוך לשכת הגיוס עצמה, אליה הגיעו השניים במטרה להסדיר את מעמדם ולקבל פטור משירות צבאי.

עם כניסתם, התברר במחשבי הלשכה כי הם מוגדרים כעריקים, והם נעצרו במקום והועברו למשמורת המשטרה הצבאית. אחד העצורים הוא דמות מוכרת מאוד בחצר החסידות, נכדו של ראש ישיבת צאנז לשעבר, הרב אליהו שמואל שמרלר זצ"ל.

הרגישות הציבורית הגבוהה סביב מעצרי הצעירים החרדים הורגשה היטב גם בדרום הארץ. אתמול אחר הצהריים התפתחה דרמה בשדרות, כאשר שוטרי משטרה צבאית ניסו לעצור צעיר חרדי ברחוב ירושלים פינת דרך בגין, בסמוך למתחם הקניות "רמי לוי" בעיר.

הצעיר אותר על ידי השוטרים הצבאיים, אולם תוך דקות ספורות מתחילת האירוע החלו להישמע קריאות ברחוב החרדי המקומי ודיווחים הופצו בקבוצות החירום.

המוני תושבים הגיעו במהירות למקום, התקהלו סביב השוטרים והביעו מחאה קולנית. בעקבות ההתקהלות ההמונית והחשש מהפרות סדר קשות, הוחלט לשחרר את הצעיר לדרכו, והאירוע הסתיים ללא עצורים.