טלטלה משמעותית בענף התקשורת בישראל עם חתימתו של מזכר הבנות ראשוני ולא מחייב, במסגרתו תרכוש חברת פלאפון את חברת הסלולר Wecom (וויקום) תמורת סכום המוערך בכ-265 מיליון שקלים.

על פי הדיווח הרשמי שפורסם, ההסכם מעניק לצדדים תקופת בלעדיות של 60 ימים ממועד החתימה, עם אפשרות להארכה של 30 ימים נוספים.

במהלך פרק זמן זה, יבצעו החברות בדיקת נאותות מקיפה לוויקום וינהלו מגעים אינטנסיביים להסדרת ההיבטים המשפטיים והמסחריים הנדרשים להסכם סופי.

למרות ההתקדמות, השלמת המהלך אינה ודאית בשלב זה. לצורך מימוש הרכישה בפועל, יידרשו החברות לעבור שורה של משוכות רגולטוריות ולקבל, בין היתר, את אישוריהם הרשמיים של משרד התקשורת ושל הממונה על התחרות.

מנכ"ל פלאפון, אילן סיגל, מסר: "החתימה על מזכר ההבנות משקפת את המחויבות של פלאפון לבחון מהלכים אסטרטגיים התומכים בצמיחה ארוכת טווח וביצירת ערך. וויקום היא חברה איכותית, בעלת פעילות מרשימה, ואנו מעריכים את הפוטנציאל הטמון במהלך, ככל שיבשיל לכדי עסקה. אם העסקה תושלם, בכפוף לכל האישורים הנדרשים, היא צפויה לחזק את יכולתנו להמשיך ולהשקיע בתשתיות התקשורת המתקדמות של ישראל. מבחינתנו, דור 5 הוא תשתית לאומית, והמשך ההשקעה בו הוא מרכיב מרכזי בחיזוק התחרות, בקידום החדשנות ובהאצת הצמיחה של המשק הישראלי".