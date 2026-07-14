במטה נציבות כבאות והצלה לישראל נערך היום (שלישי) מעמד מרגש ויוצא דופן של כתיבת אותיות בספר תורה ייחודי לזכר כלל חללי מערכות ישראל. ספר זה עתיד להתווסף לבית הכנסת החדש של היכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל.

האירוע מסמל ציון דרך היסטורי וערכי מן המעלה הראשונה, כניסתו הרשמית של מערך כבאות והצלה וחלליו, שהוכרו כחללי מערכות ישראל, כ"שווים בין שווים" אל היכל השכול והזיכרון הלאומי.

מיזם כתיבת האותיות הלאומי, המשותף למשרד הביטחון, ארגון "יד לבנים" וצה"ל, מבוסס על החוק, שהגה וניסח בשעתו דוד בן-גוריון, לפיו ייכתב ספר תורה להנצחת הנופלים. במסגרת פרויקט זה, נוטלות המשפחות השכולות חלק פעיל בכתיבת האותיות לזכר יקיריהן.

אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, שהוביל את ההחלטה לשתף את כלל המשפחות במיזם, הסביר כי "הרעיון המרכזי שעמד לנגד עינינו הוא כתיבת ספר התורה על ידי המשפחות השכולות עצמן. זהו אירוע הנצחה, זיכרון ומורשת עמוק, שבו כל משפחה שכולה שותפה פיזית ומחוברת עמוק לחללים".

במהלך המפגש במטה הנציבות, השתתף נציב כבאות והצלה רב טפסר אייל כספי בכתיבת האותיות יחד עם סופר הסת"ם, הרב רועי שניר, שליווה את הכתיבה בדיו ובקולמוס על גבי הקלף תוך אמירת "לשם קדושת ספר תורה".

“הזכות לכתוב היום אות בספר התורה של היכל הזיכרון הממלכתי היא זכות גדולה ומרגשת. ספר התורה מסמל את אחדותו של עם ישראל, את המשכיות הדורות ואת המחויבות המשותפת שלנו לזכור ולהוקיר את מי שנפלו למען ביטחון המדינה. השתתפותנו במעמד זה מבטאת את החיבור העמוק של מערך כבאות והצלה לערכי ההנצחה, הזיכרון והאחריות הלאומית ואת השותפות שלנו עם המשפחות השכולות עם כלל גופי הביטחון של מדינת ישראל", דברי כספי.