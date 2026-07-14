גל עזיבות המורים והשחיקה הגוברת בבתי הספר בישראל הובילו בשנים האחרונות לחיפוש קדחתני אחר פתרונות בשטח.

מורים רבים מתארים מציאות יומיומית מתישה, הכוללת התמודדות עם בעיות משמעת קשות, חרמות חברתיים בין כותלי הכיתה, ומערכת יחסים מורכבת מול הורים המצפים מבית הספר "לתקן" עבורם את הילדים.

על הרקע הזה, אישר בימים האחרונים משרד החינוך את כניסתה של תוכנית ההכשרה "מנהיגות מצמיחה" למאגר הרשמי של מערכת 'גפן'.

האישור יאפשר למנהלי בתי ספר ברחבי הארץ להזמין את התוכנית עבור צוותי ההוראה שלהם במימון מלא של המדינה, כחלק מסל המשאבים הגמיש של מוסדות החינוך.

התוכנית, שפותחה על ידי מנחת ההורים והצוותים בתיה וגשל, צברה תאוצה בשנים האחרונות דווקא בקרב עשרות אלפי אימהות בלמעלה מ-30 מדינות בעולם.

המעבר מהדרכת הורים לעבודה עם מורים בבתי הספר החל באופן אורגני, לאחר שנשות חינוך שעברו את הסדנאות באופן פרטי כאמהות, ביקשו להעתיק את הכלים הללו אל חדרי המורים כדי להתמודד עם אובדן הסמכות בכיתות.

במקום פתרונות נקודתיים או סנקציות זמניות, התוכנית מציעה מודל עבודה שנתי המיועד לבנות מחדש את הסמכות הטבעית של המורה. היא מעניקה לצוותים כלים מעשיים לעמידה מול כיתה, התמודדות עם תפקידים חברתיים שליליים שתלמידים מאמצים לעצמם (כמו "הליצן" או "המורד"), ומניעת חרמות בקבוצות הגיל השונות.

דגש מיוחד בתוכנית מושם על ניהול השיח מול הורי התלמידים. המודל פועל להפחתת החיכוכים ומעבר ממאבקי כוחות לשותפות קונסטרוקטיבית, תוך פירוק הציפייה המוטעית שבית הספר אמור להחליף את תפקיד ההורים בחינוך הילד.

התוכנית מיושמת בבתי הספר לאורך שנת הלימודים כולה, וכוללת שישה מפגשי הכשרה חווייתיים למורים, ליווי מקצועי שוטף בהתאם לצרכי בית הספר, והסמכת דמות ניהולית מתוך המוסד כמנטורית שתוביל את התהליך באופן עצמאי גם בעתיד.