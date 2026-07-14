המשטרה שמה את ידיה על אחד היעדים המרכזיים של עולם הפשע בישראל: ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר הערב (שלישי) אחרי גל של אירועי אלימות הקשורים לסכסוכים שבהם מעורב הארגון.

בהודעת המשטרה נכתב כי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה "חשוד במעורבות באירועי ירי והשלכת רימונים לעבר עסקים באזור גוש דן ומרכז הארץ". על פי ההודעה, החשוד הועבר לחקירה ויובא מחר לבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרו.

מאחורי המעצר הדרמטי עומדת הסלמה קשה ברחובות במהלך הימים האחרונים. סניפים שונים של רשת המסעדות ג'פניקה, אשר נמצאים בבעלותו של בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים ברק אברמוב, הפכו ליעד למתקפה חסרת תקדים. הרקע לאירועים אלו הוא סכסוך פעיל ועקוב מדם בין ארגונו של מוסלי לבין משפחת ג'רושי. רק הבוקר פתחו אלמונים באש חיה לעבר סניף הרשת הממוקם בהרצליה.

חילופי המהלומות בין הצדדים כללו גם פגיעה ישירה בבתיהם של גורמים בעולם התחתון. אתמול התפוצצו שלושה רימונים מחוץ לבתים של דמויות המזוהות עם מוסלי בנס ציונה, בתל אביב ובהרצליה.

בתגובה ישירה למהלך זה, הושלכו במהלך הלילה רימונים לעבר סניפי הרשת בעפולה ובנתניה. על פי החשד שעלה בחקירה, לעבר הסניף בנתניה אף נעשה שימוש באמצעי לחימה שנגנב מצה"ל.

סדרת התקיפות נגד עסקיו של אברמוב נמשכת כבר מספר ימים רצופים. בלילה שבין שבת לראשון בוצע ניסיון הצתה של הסניף בגבעתיים, שלא צלח, ובלילה שבין ראשון לשני הושלך מטען חבלה לסניף ברמת גן, ולעבר סניף בקריית אונו הושלך רימון רסס.

הקשר של איש העסקים לזירת המלחמה נובע מחציית הקווים שלו בין הארגונים היריבים. אברמוב מזוהה כיום עם משפחת ג'רושי, לאחר שעבר אליהם ממשפחת מוסלי בעקבות השוד שהתרחש בביתו. על פי גורמי החקירה, אברמוב באופן אישי אינו מעורב בסכסוך, אך לאור ההיכרות והזיהוי עמו, עסקיו נתונים למתקפה.