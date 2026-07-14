מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית תיקון היסטורי לפקודת המועצות המקומיות, המהווה בשורה לעתיד הפיתוח והאכלוס של הנגב.

החוק, שאותו יזם שר הפנים לשעבר משה ארבל וקידמה שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, אושר באופן סופי לאחר עבודת מטה ועומק ממושכת שהתקיימה בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשותו של ח"כ יצחק קרויזר.

החקיקה החדשה מיועדת לפתור כשל בירוקרטי מובנה שנמשך עשרות שנים וגרם לעיכובים קשים בפיתוח האזור. עד לתיקון הנוכחי, חוסר היכולת החוקית להקים ישות מוניציפלית מנהלת לפני הגעת התושבים בפועל יצר ואקום ניהולי בשטח. בהיעדר גוף רשמי שיתכלל את התקציבים, ידחוף את עבודות התשתית ויוביל את העבודה הנדרשת מול משרדי הממשלה השונים, פרויקטים רבים נגררו והתעכבו לאורך שנים ארוכות.

מנגנון החוק החדש יאפשר להקים מועצה או מנהלת ייעודית כבר בשלבי התכנון והבנייה המוקדמים ביותר. בדרך זו, יפעל גוף רשמי שילווה את הקמת היישוב מהרגע הראשון, יקדם באופן ישיר הנחת תשתיות, סלילת כבישים, הקמת מוסדות ציבור ומתן שירותים בסיסיים, ובכך יקצר ויקדם משמעותית את כלל תהליך ההקמה והאכלוס.

השינוי החוקי צפוי להביא להאצה ישירה בהקמתם של מספר פרויקטים גדולים בנגב, ובהם יישובי מבואות ערד, יישובי ציר 25, היישוב דרור וכן הערים החדשות כסיף ותילה.

השרה אורית סטרוק אמרה כי "אישור החוק הוא פריצת דרך חשובה במהפכת ההתיישבות בנגב שאנו מובילים, מתוך הבנה שללא התיישבות - אין משילות ואין באמת ריבונות. יצאנו לדרך בידיעה שבנגב יבחן העם בישראל, ואנחנו נחושים לעמוד במבחן. בונים חומת מגן של התיישבות גם בנגב".

ח"כ קרויזר הוסיף "דוד בן גוריון אמר ש'בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו', היום הבאנו את המבחן הזה אל שלב המעשה. עם אישור החוק במליאה, אנחנו מסירים את חסמי העבר ומעניקים ליישובי הספר ולפריפריה את הדחיפה שהם כל כך זקוקים לה. החוק נולד מתוך שותפות עמוקה למען מטרה ציונית עליונה החל מיוזמתו המבורכת של שר הפנים לשעבר משה ארבל, דרך העבודה המאומצת של השרה אורית סטרוק, ועד לכניסתו לספר החוקים של מדינת ישראל. כעת נוכל לראות דחפורים בשטח, להקים יישובים חדשים ולהביא משפחות צעירות לנגב. אני מחויב להמשיך ולעקוב מקרוב אחר יישום החוק החשוב, ומצפה לראות בקרוב מאוד בתים, קהילות וילדים משחקים ברחובות".