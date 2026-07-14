הרב חיים נבון מגיב הערב (שלישי) לגילוי הנאות שפרסמו נציגי המפלגות החרדיות בכנסת טרם ההצבעה על החוק להפסקת מעצר עריקים.

במסמך המדובר כתבו חברי הכנסת כי בניהם ונכדיהם נמנעים מלהתגייס מאחר שהם משתייכים כביכול ל"שבט לוי", אשר ייעודו אינו השתתפות במלחמה.

בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, הציג הרב נבון עמדה תורנית והיסטורית הפוכה, לפיה הטיעון המרכזי שעליו נשענים חברי הכנסת החרדים מבוסס על שגיאה עובדתית חמורה.

"טעות מצערת נפלה ב"גילוי הנאות" שפרסמו חברי הכנסת החרדים: הם כתבו על צאצאיהם המשתמטים שהם 'משמשים כשבט לוי', בעוד צריך להיות כתוב: 'לא משמשים כשבט לוי'; שהרי בני שבט לוי בהחלט יצאו למלחמות", כותב הרב נבון.

כדי לבסס את קביעתו כי הלוויים לא זכו לפטור משירות צבאי ולא השתמטו מהשתתפות במלחמות העם, הציג הרב שורה של ראיות ומקורות מן המקרא, חז"ל וספרות הפוסקים לאורך הדורות.

הרב נבון פנה גם למי שאינם מסתפקים בראיות מן התנ"ך ומעדיפים להתמקד אך ורק בדבריהם של פוסקי הדורות האחרונים, והביא כסימוכין את דבריו של הגרי"ז מבריסק שכתב בשם: "דמה שכתב הר"מ דשבט לוי לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, אין הכוונה שהם מופקעים כלל מיציאה למלחמה... בוודאי אם יהיו צריכים לכהנים בעריכת המלחמה - גם הם היו יוצאים".

את דבריו חתם הרב חיים נבון בהתייחסות לערכים פשוטים יותר המצופים מנבחרי הציבור, וציין כי חובת השירות והשותפות בנטל נובעת "גם מהשכל הישר ומההגינות הבסיסית, אם אלו עוד נחשבים במשהו".