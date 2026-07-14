הקבינט המדיני ביטחוני אישר הערב (שלישי) את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להקמת יישוב חדש בשומרון - בסמוך ליישוב שא-נור. ליישוב החדש לא ניתן עדיין שם, והוא נקרא כרגע שא-נור מזרח.

היישוב שא-נור מזרח הוא היישוב ה-104 שמאושר בכהונת הממשלה הנוכחית.

השר סמוטריץ' התייחס לאישור היישוב החדש ואמר "אנחנו מובילים מהפכה היסטורית ביהודה ושומרון, שתמנע הקמה של מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. אישור היישוב שא-נור מזרח הוא צד משמעותי נוסף בתהליך הזה, לצד 103 יישובים חדשים, למעלה מ-160 חוות, ותקצוב אדיר לתשתיות וכבישים, ושכונות חלוץ ביישובים החדשים".

לדבריו "מול תכניות השמאל לפנות יישובים - אנחנו מבצרים את ההתיישבות. בזמן שאיזנקוט ויאיר גולן מכינים את התכניות לפינוי היישובים, אנחנו קובעים עובדות בשטח. נמשיך במהפכת ההתיישבות - ונבצר את ביטחונה של מדינת ישראל".