צבא ארה"ב הודיע הערב (שלישי) כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. בשעות האחרונות דווח על מספר פיצוצים שנשמעו באזורים שונים באיראן ועל פי ההערכות גם הם היו חלק מתקיפות של הצבא האמריקני.

לפני כן, צבא כווית הודיע כי יירט טיל בליסטי חמישה טילי שיוט ו-33 רחפנים ששוגרו לעבר המדינה מאיראן. כמו כן, ספינת חיל הים הכוויתי הותקפה וארבעה מאנשי הכוחות נפצעו.

במקביל הודיע הצבא האמריקני כי כוחותיו חידשו את המצור הימי על איראן. בהודעה נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה של חיל הים האמריקני ומאות מטוסים צבאיים פועלים ברחבי המזרח התיכון.