הביקורת של עקיבא נוביק על ישראל כ"ץ באדיבות כאן רשת ב'

מגיש כאן רשת ב', עקיבא נוביק, מתח ביקורת על התנהלות שר הביטחון שהוציא הודעה על בקשת מחיקת הרישום הפלילי לאלאור אזריה.

"פרשת אלאור אזריה היא "תראו ציפור" של ישראל כ"ץ. כל ענייני הביטחון, חוק יסוד לימוד תורה עבר אתמול בלילה והיום חוק שאומר שייעצרו רק עריקים חילונים ודתיים בלי לגעת בעריקים החרדים. יש עדיין חזיתות שפתוחות וישראל כ"ץ אומר "תראו ציפור" ושולף מהבוידעם פרשה מלפני עשר שנים".

לדעת נוביק לא רק כ"ץ פועל בשיטה זו. "אלו התפילין של יואב קיש, שר חינוך שבזמן שתלמידי ישראל נכשלים כמעט בכל פרמטר, אומר 'היי, פתרתי את בעיית הנחת התפילין' - שלא הייתה קיימת. או מירי רגב שמסבסדת נסיעות בפריפריה כשכולנו יודעים מה מצב הפקקים בישראל. או עידית סילמן ועמיחי שיקלי עם האובססיה על בנט".

"שרים שלא טובים במה שהם עושים במשרד, או מרגישים שהם לא טובים מספיק, או שמרגישים שאין להם מספיק קרדיט על מה שהם עושים במשרדם, מה עושים? תראו ציפור, תראו תפילין, תראו 'דרך התנ"ך', תראו אלאור אזריה", סיכם.