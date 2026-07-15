חבר הכנסת ד"ר מנסור עבאס, יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), אמר כי ההישג היחיד של הקואליציה הנוכחית הוא היכולת לפעול בתיאום מלא בין כל מרכיביה כדי שהממשלה תשלים את כל ימיה עד היום האחרון.

בנאום בערבית בפני הכנסת הדגיש עבאס כי "גיליון ההישגים" של ממשלת הימין כולל "כישלון, פשעים, רצח, הריסות ומלחמות". לעומת זאת, בתקופת ממשלת השינוי הייתה רע"מ שותפה משפיעה והצליחה לקדם פתרונות משמעותיים לבעיות החברה הערבית.

"בשנה אחת בלבד הייתה ירידה של 15% באלימות ובפשיעה. תארו לעצמכם שאילו היינו משלימים ארבע שנים - היה אפשר להוריד את זה לארבעים הרוגים בלבד, ואפילו פחות מזה", אמר עבאס.

עוד ציין כי בתקופת הממשלה הקודמת נהרסו ארבעה בתים מאוכלסים בלבד בנגב, "בעוד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מתגאה ב-5,700 מבצעי הריסה בנגב בשנה האחרונה".

עבאס כיוון את חיצי הביקורת כלפי חד"ש ותע"ל שב"רשימה המשותפת". "הרשימה הערבית המאוחדת הייתה מוכנה לקחת אחריות, וחברי הכנסת שלנו היו מוכנים לשלם את המחיר. אבל לצערנו, חברינו מהרשימה המשותפת לא הבינו את האחריות שהייתה מוטלת עליהם", אמר.

בנימה ביקורתית נוקבת סיכם עבאס: "מה הרווחנו בממשלה הקודמת? ומה הפסדנו עם נפילתה? מה הפסדנו עם קיומה של הממשלה הזאת ארבע שנים? ומה נפסיד אם הממשלה הזאת תישאר אחרי הבחירות?"