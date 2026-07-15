טרגדיה בסיני: פעוטה ישראלית כבת שנתיים טבעה הערב (שלישי) למוות בבריכת בית מלון בשארם א-שייח' שבמצרים. בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

סמוך לשעה 23:00 התקבל דיווח במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א על הטביעה. עם קבלת הדיווח החלו אנשי היחידה לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים בישראל ובמצרים, במטרה לזרז את ההליכים הנדרשים ולהביא להעברת גופתה לישראל במהירות האפשרית, תוך ליווי המשפחה ברגעיה הקשים.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, אמר: "מיד עם קבלת הדיווח הפעלנו את היחידה הבינלאומית של זק"א, שפועלת מסביב לשעון במקרים מסוג זה ברחבי העולם".

הוא הוסיף: "אנו נמצאים בקשר רציף עם כלל הגורמים המעורבים, כדי לסייע למשפחה ולהביא את הפעוטה לקבורה בישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה על כבודה ומתן כל הסיוע הנדרש למשפחה".