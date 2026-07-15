מלחמת ארגוני הפשע נמשכת: גם הלילה (רביעי) הושלך רימון לעבר סניף של רשת ג'פניקה - הפעם בראש פינה.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירת האירוע וקושרת אותו לגל הרימונים והיריות לעבר סניפי הרשת בימים האחרונים.

אתמול עצרה המשטרה את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. מאחורי המעצר הדרמטי עומדת ההסלמה הקשה ברחובות במהלך הימים האחרונים. סניפים שונים של רשת המסעדות ג'פניקה, אשר נמצאים בבעלותו של בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים ברק אברמוב, הפכו ליעד למתקפה חסרת תקדים. הרקע לאירועים אלו הוא סכסוך ארגונו של מוסלי לבין משפחת ג'רושי ובמסגרתו אתמול בוקר פתחו אלמונים באש חיה לעבר סניף הרשת הממוקם בהרצליה.

חילופי המהלומות בין הצדדים כללו גם פגיעה ישירה בבתיהם של גורמים בעולם התחתון. שלשום התפוצצו שלושה רימונים מחוץ לבתים של דמויות המזוהות עם מוסלי בנס ציונה, בתל אביב ובהרצליה.

בתגובה ישירה למהלך זה, הושלכו רימונים לעבר סניפי הרשת בעפולה ובנתניה. על פי החשד שעלה בחקירה, לעבר הסניף בנתניה אף נעשה שימוש באמצעי לחימה שנגנב מצה"ל.

סדרת התקיפות נגד עסקיו של אברמוב נמשכת כבר מספר ימים רצופים. בלילה שבין שבת לראשון בוצע ניסיון הצתה של הסניף בגבעתיים, שלא צלח, ובלילה שבין ראשון לשני הושלך מטען חבלה לסניף ברמת גן, ולעבר סניף בקריית אונו הושלך רימון רסס.

הקשר של איש העסקים לזירת המלחמה נובע מחציית הקווים שלו בין הארגונים היריבים. אברמוב מזוהה כיום עם משפחת ג'רושי, לאחר שעבר אליהם ממשפחת מוסלי בעקבות השוד שהתרחש בביתו. על פי גורמי החקירה, אברמוב באופן אישי אינו מעורב בסכסוך, אך לאור ההיכרות והזיהוי עמו, עסקיו נתונים למתקפה.