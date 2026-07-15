סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס (Moody's) פרסמה את סקירתה התקופתית הבוחנת את מצבו הפיננסי של המשק הישראלי, וקבעה כי הן דירוג האשראי והן תחזית הדירוג של המדינה יישארו בשלב זה ללא שינוי.

לצד אשרור המצב הקיים, כלכלני הסוכנות מבהירים כי חוסר היציבות האזורי מוסיף להעיב על המדדים הכלכליים ומייצר חוסר ודאות מובנה לגבי העתיד.

בסקירה הרשמית התייחסו כלכלני החברה באופן מפורש למשקלו של הפקטור הביטחוני על החוסן הפיננסי של ישראל. כפי שנכתב בסקירה: "למרות שהכלכלה הישראלית הוכיחה את עמידותה בפני זעזועים גיאו-פוליטיים בשנים האחרונות, הסביבה הביטחונית השברירית ממשיכה להוות סיכונים לתחזית הכלכלית והפיסקלית".

בכל הנוגע לקצב צמיחת המשק במהלך השנה הנוכחית, במודי'ס מציגים קו מתון וזהיר יותר ביחס להערכות הרשמיות בירושלים.

לפי הערכת החברה, הצמיחה בישראל השנה תעמוד על שיעור של 3.7%. מדובר בנתון נמוך מהתחזיות המשותפות של בנק ישראל ומשרד האוצר, אשר צופות צמיחה של 4%, אך מנגד הוא גבוה באופן ניכר מהערכת ארגון ה-OECD, שהעמיד את שיעור הצמיחה הישראלי הצפוי על 3.3% בלבד.