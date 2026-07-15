תיעוד: מחבל התגלה בתא המטען של המכונית צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות אכיפה ממוקדת שביצעו לוחמי משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול במחסום המנהרות ובמעבר א-זעים, נעצרו בהפרש של שעות בודדות ארבעה שוהים בלתי חוקיים פלסטינים ואזרח ישראלי ששימש כמסיע שלהם.

באחת הבדיקות, הכוחות הורו לרכב חשוד לעצור לבדיקה יסודית. עם פתיחת תא המטען, נדהמו הלוחמים לגלות שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי העיר טולכרם, כשהם מסתתרים במטרה לחדור לשטח המדינה.

מבדיקה ביטחונית מהירה של זהות השניים עלה כי אחד מהם הוא מחבל דרוש לחקירה בחשד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי ולשם כך ניעסה להסתנן לישראל.

באירוע נוסף שהתרחש באותה הגזרה ועל פי אותו דפוס פעולה, זיהו הלוחמים ניסיון הסתננות נוסף. במקרה זה נעצרו שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי היישובים עזריה וזעתרה, אשר ניסו לחצות את המחסום לכיוון שטח ישראל תוך שימוש בתעודות זהות ישראליות מזויפות.

יחד עמם נעצר לחקירה המסיע שלהם, תושב ירושלים המחזיק בתעודת זהות ישראלית. כל החשודים הועברו להמשך חקירה אצל גורמי הביטחון.