נשות הכותל הבוקר דוברות הקרן למורשת הכותל

לצד אלפי המתפללים שבאו הבוקר לתפילת ראש חודש אב הגיעה גם, כבכל חודש, קבוצת נשות הכותל.

בקרן למורשת הכותל המערבי טענו כי הנשים "הפכו את רחבת הכותל המערבי לאתר הפגנה - דבר שלא היה כמותו מאות שנים ואף פעלו בניגוד לנוהלים והוראות בית המשפט כשהכניסו ספר תורה לרחבת הכותל המערבי".

גורמים בקרן אמרו כי הם מצרים "על ההתלהמות המתרחשת בחודשים האחרונים, שהתעצמה עוד יותר בראש חודש זה, וקוראת לכולם להפסיק להפוך את רחבת הכותל המערבי לאתר הפגנות. הכותל המערבי אינו מקום לשריקות ולצעקות, ואינו מקום לייצר פרובוקציות ולחלל את קדושתו".

"בראש חודש אב, שבו מציינים את יום פטירתו של אהרן הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אנו קוראים לתת לכותל את היחס הראוי ולשמור על קדושתו בהתאם למסורת ישראל", נמסר מטעם הקרן.