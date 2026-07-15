ראשי המפלגה הדמוקרטית רוצים לעצור את הסיור השנתי לישראל, וחלק מחברי המפלגה מתנגדים בתוקף.

הצעת החוק הוגשה על ידי חבר בית הנבחרים הרפובליקני, תומאס מאסי, ונועדה לעצור את הסיור השנתי בסך 3.3 מיליארד דולר שמעבירה ארה"ב לישראל.

ההצעה הוגשה בעקבות המלחמה בעזה, ולטענת מאסי עקב העובדה כי מרבית הכסף עובר לרכישת ציוד צבאי שמשמש את צה"ל במלחמה נגד החמאס.

ראשי המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים תומכים בהצעה לעצור את הסיוע לישראל, בעוד חלק מראשי המפלגה פרסמו מכתבים פומביים המתנגדים להצעה.

מנהיג המיעוט בבית הנבחרים, האקים ג'פריס, הפיץ מכתב בקרב הדמוקרטים ובו נאמר כי יצביע נגד ההצעה, מאחר והיא עלולה לפגוע במאמצים של ישראל להתמודד מול חמאס וחיזבאללה.

"ההצעה עלולה לקצץ במימון תוכניות סיוע הומניטרי, ולסבך את המאמצים להתמודד עם קבוצות מיליטנטיות כמו חמאס וחיזבאללה. לדעתי, ישנן דרכים החלטיות יותר להשיג את השינוי הדחוף הנדרש בכל הנוגע לממשלת נתניהו הימנית הקיצונית", כתב ג'פריס.

גם פיט אגילר, דמוקרט בבית הנבחרים, אמר במסיבת עיתונאים כי יצביע נגד ההצעה. "ברור שממשל נתניהו עשה כל שביכולתו כדי לבודד את ישראל, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו בונים יותר חברים באזור, ולא פחות", אמר אגילר.

לעומתם, גרג קאסאר, יו"ר הסיעה הפרוגרסיבית של הדמוקרטים בבית הנבחרים, דחק בחבריו לסיעה לתמוך בהצעה. "העם האמריקאי זועק לסיום סבסוד כספי המסים האמריקאים לצבא ישראל. המפלגה הדמוקרטית זקוקה לגישה חדשה כלפי ישראל ופלסטין. אני מקווה שתצטרפו אליי בהתחלת התהליך הזה על ידי הצבעה בעד התיקון הזה", אמר קאסאר.