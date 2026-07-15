לוחמי דובדבן במהלך הפעילות צילום: דובר צה"ל

בפעילות לילית בחטיבת בנימין אתמול (שלישי), לוחמי יחידת דובדבן עצרו בהכוונת שב"כ שני מבוקשים שייצרו מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

כמו כן, הכוחות עצרו סוחר אמצעי לחימה שהחזיק באמצעי לחימה רבים.

המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

באירוע אחר, הבוקר, כוחות צה"ל הוקפצו למרחב הסמוך ליישוב מעלה לבונה שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח שהתקבל על מחבלים שיידו אבנים לעבר רכבים ישראלים שנסעו על כביש מרכזי במרחב.

כתוצאה מכך, נפצעה אזרחית ישראלית שפונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ונגרם נזק לשני רכבים.

הכוחות החלו בסריקות אחר חשודים והוטל כתר על הכפר סינג'יל.