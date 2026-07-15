יישוב חדש צפוי לקום בחודשים הקרובים במערב בנימין. היישוב, שייקרא "זיבדה", יוקם בין הכפר נעלין לבין בסיס מתקן אדם, בצמוד לגדר ההפרדה ולכביש 443, כחלק מהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני על הקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון.

במועצה האזורית בנימין אומרים כי מיקומו של היישוב נבחר בשל חשיבותו האסטרטגית, במטרה לחזק את האחיזה הישראלית בקו התפר ולהגן על אחד מצירי התחבורה המרכזיים המחברים בין ירושלים, מודיעין ומרכז הארץ. את המהלך מקדמים בשיתוף משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות והחברה לפיתוח בנימין.

לאחרונה קיימו חברי הגרעין המייסד את פגישת ההתנעה הראשונה, בהובלת סגנית ראש המועצה חנה איטח. המשפחות, ובהן משרתי מילואים, קצינים, מהנדסים ואנשי הייטק, אמרו, "ההורים שלנו חיו את הרוח הזו, ואנחנו רוצים לזכות בה גם כן. באנו לתת ולא לקבל, כדי להבטיח שחבל הארץ הזה יישאר חזק וישראלי".

במועצה מציינים כי הקמת זיבדה היא חלק מיישום החלטת הקבינט להרחבת ההתיישבות במרחבים אסטרטגיים, ובמקביל צפויים לקום בחודשים הקרובים יישובים נוספים במערב ובמזרח בנימין. עוד נמסר כי שדרת החוות החקלאיות שהוקמה בשנים האחרונות לאורך כביש 446 תהפוך בהמשך ליישובי קבע.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר, "בהוראת הקבינט המדיני-ביטחוני אנחנו מובילים מהלך היסטורי של הקמת יישובים חדשים בבנימין. זיבדה הוא חלק מתפיסה ברורה: ביטחון מדינת ישראל לא נשען רק על גדרות, אלא על משפחות, קהילות והתיישבות. הברירה פשוטה - או שאנחנו נהיה כאן עם יישוב ישראלי חזק, או שהרשות הפלסטינית, בגיבוי איראן, תמשיך להשתלט על המרחב. אנחנו בוחרים לבנות, להכות שורש ולהבטיח שביטחון ערי המרכז יתחיל כאן, על קו התפר".

שרת ההתיישבות אורית סטרוק אמרה, "בשלוש וחצי השנים האחרונות אנחנו מתקנים את נזקי שלושים שנות אוסלו, והקמת היישובים היא נדבך מרכזי במהלך האסטרטגי הזה. באמצעות ההתיישבות אנחנו מחזירים לידינו חבלי ארץ שהופקרו, נוטעים שורשים עמוקים בארץ שתמיד הייתה שלנו ומייצרים מציאות מדינית וביטחונית טובה יותר - חומת מגן של התיישבות".